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    Мбаппе призывает руководство «ПСЖ» купить Гризманна

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе призывает руководство парижского клуба приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Ранее сообщалось, что француз летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него 100 миллионов евро.

    Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере пять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Don Balon

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    09.10.2017 19:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 9 октября 2017, 22:19

      Какой решающий матч года был выигран благодаря Гризманну? финал / полуфинал ЛЧ ? домашний для Франции ЧЕ? Последние матчи ЛЧ? Рас-пи-зви-здяй. Разве что побухать с друганом Мбаппе сможет чаще

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 октября 2017, 21:12

      Призываю руководство Локомотива приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 20:54

      Какого хера ! 18-летний пацан призывает руководство ! Кроме как своих богов-амулетов он никого призывать не может .

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 9 октября 2017, 20:30

      На мальчонке искусственно подымают ажиотаж для дальнейшей продажи. Будут писать, что он купил дом, машину, какая у него девушка и т.д., а заканчивать - его стоимостью

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 20:15

      Гризманн и без призывов мечта любого клуба.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 9 октября 2017, 19:50

      так они этого юнца и послушают

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