Мбаппе призывает руководство «ПСЖ» купить Гризманна

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе призывает руководство парижского клуба приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что француз летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него 100 миллионов евро.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере пять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.