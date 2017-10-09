Мбаппе призывает руководство «ПСЖ» купить Гризманна

Какой решающий матч года был выигран благодаря Гризманну? финал / полуфинал ЛЧ ? домашний для Франции ЧЕ? Последние матчи ЛЧ? Рас-пи-зви-здяй. Разве что побухать с друганом Мбаппе сможет чаще
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе призывает руководство парижского клуба приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Ранее сообщалось, что француз летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него 100 миллионов евро.
Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере пять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.