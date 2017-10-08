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    Болельщики «Динамо» провели неформальную встречу с футболистами

    Болельщики «Динамо» в неформальной обстановке провели встречу с игроками московского клуба, сообщает Fcdin.

    На ней футболисты рассказали о существующих задолженностях по зарплате и поделились мнением о смене тренерского штаба. Болельщики в свою очередь хотят видеть от команды улучшение результатов.

    Ранее пост главного тренера бело-голубых покинул Юрий Калитвинцев, его место занял Дмитрий Хохлов.

    На данный момент «Динамо» занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 18:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 9 октября 2017, 12:07

      В Динамо давно уж пора не с игроками встречаться, а руководством, причем можно даже с бывшим и лучше с ружьями ...

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 8 октября 2017, 23:06

      Хорошее дело.
      Но как то скромно....
      Ведь для тех болел,кто не попал на встречу,
      так и не понятно,что и как ....какие серьезные изменения ждут нас.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 18:13

      Это охренительно здорово , что вы провели такую встречу. Нужно доверять друг другу, чтобы двигаться вперёд. А где ещё понять куда идём, как не на такой встрече, когда глаза в глаза . ПАЦАНЫ МОЛОДЦЫ !!! Вы на правильном пути, УДАЧИ ВАМ!

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