Болельщики «Динамо» провели неформальную встречу с футболистами

Болельщики «Динамо» в неформальной обстановке провели встречу с игроками московского клуба, сообщает Fcdin.

На ней футболисты рассказали о существующих задолженностях по зарплате и поделились мнением о смене тренерского штаба. Болельщики в свою очередь хотят видеть от команды улучшение результатов.

Ранее пост главного тренера бело-голубых покинул Юрий Калитвинцев, его место занял Дмитрий Хохлов.

На данный момент «Динамо» занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место.