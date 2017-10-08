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    Источник: «Бавария» может досрочно вернуть Родригеса в «Реал», заплатив за это мадридцам

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может досрочно покинуть команду. Как утверждается, увольнение Карло Анчелотти ставит под большой вопрос пребывание игрока в клубе. Именно итальянец был инициатором приглашения колумбийца из «Реала» на правах аренды. Теперь же «Бавария» потенциально смотрит на досрочное возвращение игрока, заплатив за это «Реалу»

    Родригес в текущем сезоне провел в чемпионате Германии три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Don Balon

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    08.10.2017 10:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 октября 2017, 13:13

      Да он один из лучших в Баварии сейчас. Жаль Зидан его не вытащил с лавки... он не хуже других полузащитников Реала, а по соотношению рез. действия на время - лучшим вообще был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 8 октября 2017, 11:40

      Изначально слишком переоцененный игрок и в Реале оказался чисто из-за причуд Переса...

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 октября 2017, 10:54

      Что произошло с парнем, ведь лучший был на ЧМ-14!!!???

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Сильвербой 8 октября 2017, 12:48

      Не захотел пахать, очередной "я и так всё могу".

      0
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