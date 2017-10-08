Источник: «Бавария» может досрочно вернуть Родригеса в «Реал», заплатив за это мадридцам

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может досрочно покинуть команду. Как утверждается, увольнение Карло Анчелотти ставит под большой вопрос пребывание игрока в клубе. Именно итальянец был инициатором приглашения колумбийца из «Реала» на правах аренды. Теперь же «Бавария» потенциально смотрит на досрочное возвращение игрока, заплатив за это «Реалу»

Родригес в текущем сезоне провел в чемпионате Германии три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.