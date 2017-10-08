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    «Реал» следит за Кейном и Деле Алли

    Сразу два игрока «Тоттенхэма» потенциально могут продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, «Реал» летом будет рассматривать возможность приобретения форварда Гарри Кейна и полузащитника Деле Алли.

    «Шпоры» лишь недавно смогли убедить своего нападающего не покидать команду, предложив ему зарплату в 500 тысяч евро в месяц. В текущем сезоне Кейн в чемпионате Англии провел семь матчей, в которых забил шесть голов, Алли в семи матчах забил два мяча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    08.10.2017 06:59
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