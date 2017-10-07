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    ФНЛ. «Крылья Советов» проиграли команде из зоны вылета, «Балтика» одолела «Волгарь»

    Состоялись очередные матчи 17 тура ФНЛ. Неожиданным можно считать исход матча в Воронеже, где команда из хвоста таблицы сумела обыграть одного из лидеров. Победу хозяевам принес Дмитрий Мичуренков.

    В другом поединке калининградская «Балтика» в меньшинстве сумела создать преимущество против гостей с Волги.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Балтика (Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Себай, 45; 2:0 – Скопинцев, 71; 2:1 – Бабырь, 72.

    Удаления: Себай, 59 (вторая ж.к.) – нет.

    Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мичуренков, 38 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 20:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 20:34

      Красавцы!!! Приятно удивили, земляки!! После череды неудач забороть вторую команду ФНЛ - это очень значимо!!.. Выбираться надо!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 7 октября 2017, 20:19

      Балтика

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 20:16

      ФНЛ стала привлекать. Аленичев с Тихоновым зажигают!

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