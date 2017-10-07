ФНЛ. «Крылья Советов» проиграли команде из зоны вылета, «Балтика» одолела «Волгарь»

Состоялись очередные матчи 17 тура ФНЛ. Неожиданным можно считать исход матча в Воронеже, где команда из хвоста таблицы сумела обыграть одного из лидеров. Победу хозяевам принес Дмитрий Мичуренков.
В другом поединке калининградская «Балтика» в меньшинстве сумела создать преимущество против гостей с Волги.
Первенство ФНЛ. 17-й тур
Балтика (Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Себай, 45; 2:0 – Скопинцев, 71; 2:1 – Бабырь, 72.
Удаления: Себай, 59 (вторая ж.к.) – нет.
Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Мичуренков, 38 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру