Иньеста: «Барселона» хочет сохранить Месси, сам Лионель хочет остаться в команде. Надеюсь, его история в «Барсе» никогда не закончится»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что нападающий Лионель Месси в скором времени продлит контракт с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что отец аргентинца уже подписал за сына новое соглашение с сине-гранатовыми.

«Барселона» хочет сохранить Месси, сам Лионель хочет остаться в команде. Надеюсь, его история в «Барсе» никогда не закончится.

Месси уникален, мы не можем без него. Считаю, что клуб думает так же. Продление контракта – вопрос времени», – сказал Иньеста.