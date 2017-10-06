Иньеста: «Барселона» хочет сохранить Месси, сам Лионель хочет остаться в команде. Надеюсь, его история в «Барсе» никогда не закончится»

Раньше говорили что без Месси Барса не та, так вот раньше они ещё могли без него но с Неймаром, так как Неймар ещё как то мог тащить Барсу, а вот щас, без Молодого Иньесты Без Неймара, да и Суарес сдал обороты, он очень нужен продлят контракт будет здорово как для Барсы так и для Футбола, а вот если случится нечто другое, будет очень плохое
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что нападающий Лионель Месси в скором времени продлит контракт с каталонским клубом.
Ранее сообщалось, что отец аргентинца уже подписал за сына новое соглашение с сине-гранатовыми.
«Барселона» хочет сохранить Месси, сам Лионель хочет остаться в команде. Надеюсь, его история в «Барсе» никогда не закончится.
Месси уникален, мы не можем без него. Считаю, что клуб думает так же. Продление контракта – вопрос времени», – сказал Иньеста.