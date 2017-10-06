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    Иньеста: «Барселона» хочет сохранить Месси, сам Лионель хочет остаться в команде. Надеюсь, его история в «Барсе» никогда не закончится»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что нападающий Лионель Месси в скором времени продлит контракт с каталонским клубом.

    Ранее сообщалось, что отец аргентинца уже подписал за сына новое соглашение с сине-гранатовыми.

    «Барселона» хочет сохранить Месси, сам Лионель хочет остаться в команде. Надеюсь, его история в «Барсе» никогда не закончится.

    Месси уникален, мы не можем без него. Считаю, что клуб думает так же. Продление контракта – вопрос времени», – сказал Иньеста.

    Источник: FourFourTwo

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    06.10.2017 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 октября 2017, 23:49

      Раньше говорили что без Месси Барса не та, так вот раньше они ещё могли без него но с Неймаром, так как Неймар ещё как то мог тащить Барсу, а вот щас, без Молодого Иньесты Без Неймара, да и Суарес сдал обороты, он очень нужен продлят контракт будет здорово как для Барсы так и для Футбола, а вот если случится нечто другое, будет очень плохое

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