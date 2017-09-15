За Месси контракт с «Барселоной» подписал его отец

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал подробности подписания форвардом команды Лионелем Месси нового контракта.

«Нам осталось сделать только официальное фото и получить подпись. Сейчас уже спешить незачем.

А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец.

Можно сказать, что Лионель уже играет с новым четырехлетним контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», – сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что подписание всех необходимых бумаг состоится в ближайшие несколько дней.