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    За Месси контракт с «Барселоной» подписал его отец

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал подробности подписания форвардом команды Лионелем Месси нового контракта.

    «Нам осталось сделать только официальное фото и получить подпись. Сейчас уже спешить незачем.

    А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец.

    Можно сказать, что Лионель уже играет с новым четырехлетним контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», – сказал Бартомеу.

    Ранее сообщалось, что подписание всех необходимых бумаг состоится в ближайшие несколько дней.

    Источник: Sport.es

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    15.09.2017 10:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67293

      portero 15 сентября 2017, 11:37

      у папы наверняка доверенность на эти действия имеется

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 сентября 2017, 11:04

      А летом уйдет из клуба и будет говорить,что контракта никакого не подписывал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 сентября 2017, 10:46

      Месси сейчас нереально крут. Одного боюсь что его может не хватить на весь сезон.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 15 сентября 2017, 10:41

      Наверное папа перед подписанием сказал "Надо Леонель Надо!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 10:29

      Как важно своевременно расставить все точки над "И"!!!... Ситуация выровнялась, игрок впахивает, папаша на пенсию себе фондик обеспечил, а клуб сохранил брендового игрока!!...))

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 сентября 2017, 10:19

      А играть, будет тоже папа ???)))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 сентября 2017, 10:14

      Круто!А его кухарка(если он мало заплатит)продаст его в Китай!

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