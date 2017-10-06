Президент «Атлетико»: «Выиграть Примеру сложнее, чем Лигу чемпионов»

Очень спорное утверждение. Для начала нужно эту ЛЧ выиграть, чтобы делать подобные заявления. Как по мне, все в точности наоборот.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо отметил серьезный уровень конкуренции в чемпионате Испании. По его словам, одержать победу в Примере – очень сложная задача, сравнимая с успехом в Лиге чемпионов.
«Атлетико» сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов. Для меня эти турниры имеют равную ценность», – заявил Сересо.
В нынешнем сезоне Примеры «Атлетико» имеет на своем счету 15 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.