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    Президент «Атлетико»: «Выиграть Примеру сложнее, чем Лигу чемпионов»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо отметил серьезный уровень конкуренции в чемпионате Испании. По его словам, одержать победу в Примере – очень сложная задача, сравнимая с успехом в Лиге чемпионов.

    «Атлетико» сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов. Для меня эти турниры имеют равную ценность», – заявил Сересо.

    В нынешнем сезоне Примеры «Атлетико» имеет на своем счету 15 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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    06.10.2017 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 6 октября 2017, 18:31

      Очень спорное утверждение. Для начала нужно эту ЛЧ выиграть, чтобы делать подобные заявления. Как по мне, все в точности наоборот.

      -1
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 6 октября 2017, 17:03

      В АПЛ все громко засмеялись)))в Примере всего 3 команды,одна из которых -Атлетико)))

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 октября 2017, 14:31

      но примеру вы брали а лч нет))

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