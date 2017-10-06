Бушманов не стал раскрывать секретов на состав перед матчем с Австрией

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил шансы своей команды в предстоящем матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. Он назвал их равными со сборной Австрии, но посчитал, что домашние трибуны все же обеспечат некоторый перевес.

Напомним, что вчера сборная России провела открытую тренировку перед матчем отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019 с Австрией.

– Чалов готов к игре?

– Готов. Все, кто приехал на сбор, здоровы и могут выйти на поле против австрийцев.

– Ваше мнение об этой команде?

– Соперник достаточно квалифицированный. Ждем непростого матча, но настраиваемся только на победу. Для футболистов сейчас оптимальная погода, несмотря на дождь – не жарко и не холодно. Поле отличное, можно играть в быстрый футбол.

– Россия – не фаворит?

– Сложно сказать. На мой взгляд, шансы равны. Плюс выступаем дома – преимущество должно быть. Настроение у игроков хорошее, состояние тоже. У австрийцев неплохая команда, но это обычные ребята – такие же, как у нас. Ну а понимание стартового состава у меня уже есть.

– Жамалетдинов и Чалов в ЦСКА действуют на одной позиции. Вы планируете их использовать вместе?

– Пока не хочу раскрывать все секреты. Все узнаете за час до матча.

– Стоит ли ждать сюрпризов?

– Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о сюрпризах.