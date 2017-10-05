Гарри Кейн не исключил, что в будущем покинет АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн ответил на вопрос, хотел бы он выступать за пределами Англии. Как отметил футболист, ему трудно дать однозначный ответ.

«Я бы никогда не сказал утвердительно «нет» или «да». Я не могу сказать, что определенно хочу покинуть АПЛ. Я очень счастлив в « Тоттенхэме», но посмотрим, что произойдет дальше», – заявил футболист.

Кейн в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил шесть голов.