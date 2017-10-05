Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гарри Кейн не исключил, что в будущем покинет АПЛ

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн ответил на вопрос, хотел бы он выступать за пределами Англии. Как отметил футболист, ему трудно дать однозначный ответ.

    «Я бы никогда не сказал утвердительно «нет» или «да». Я не могу сказать, что определенно хочу покинуть АПЛ. Я очень счастлив в « Тоттенхэме», но посмотрим, что произойдет дальше», – заявил футболист.

    Кейн в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 23:12

      Гарри - это торнадо. Если он уйдёт из АПЛ, то кому-то очень сильно повезёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 октября 2017, 15:17

      Реал, больше некуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 5 октября 2017, 14:18

      Гарри??

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11