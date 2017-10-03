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    Моуринью уверен, что ему удастся убедить Озила перейти в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом следующим летом. Соглашение 28-летнего игрока с «канонирами» истекает в июле 2018 года, поэтому он может достаться манкунианцам бесплатно.

    Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен в том, что ему удастся убедить хавбека, который хорошо знаком ему по совместной работе в «Реале», присоединиться к «МЮ».

    Ранее сообщалось, что немец не намерен продлевать договор с лондонцами и хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Independent.co.uk

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    03.10.2017 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      lisal 3 октября 2017, 19:52

      Если его зимой не продадут то пол года точно будет сидеть на лавке, а если захочет играть то придется подписать контракт.

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      Рейтинг: +97

      Костефан 3 октября 2017, 16:29

      о нет, только не это

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      Рейтинг: +421

      LMI 3 октября 2017, 16:09

      Да пускай валит спокойно - лентяй и трус на поле. Один сезон толковый из всего того времени, сколько он у нас. Может Мауринье ему в прямую кишку навтыкает, так хоть забегает. Правда все равно от любого толчка будет валиться и сторониться борьбы

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 октября 2017, 15:03

      а он точно нужен? если да то вместо кого? а как же Эрерра или он уже 100% лавочник?

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