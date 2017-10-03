Моуринью уверен, что ему удастся убедить Озила перейти в «Манчестер Юнайтед»

Если его зимой не продадут то пол года точно будет сидеть на лавке, а если захочет играть то придется подписать контракт.
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом следующим летом. Соглашение 28-летнего игрока с «канонирами» истекает в июле 2018 года, поэтому он может достаться манкунианцам бесплатно.
Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен в том, что ему удастся убедить хавбека, который хорошо знаком ему по совместной работе в «Реале», присоединиться к «МЮ».
Ранее сообщалось, что немец не намерен продлевать договор с лондонцами и хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».