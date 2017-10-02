«Енисей»: «Приглашаем «Барселону» в лучшую лигу мира»

Там салажонок твиттер ведёт, вот и приколы детские..хотя конечно по своему смешные.
«Енисей» в шуточной форме прокомментировал информацию, что «Барселона» может прекратить выступление в Примере из-за возможного выхода Каталонии из состава Испании.
«Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира – ФНЛ!» – говорится в сообщении красноярского клуба.
Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел референдум за независимость.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.