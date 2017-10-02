«Енисей»: «Приглашаем «Барселону» в лучшую лигу мира»

«Енисей» в шуточной форме прокомментировал информацию, что «Барселона» может прекратить выступление в Примере из-за возможного выхода Каталонии из состава Испании.

«Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира – ФНЛ!» – говорится в сообщении красноярского клуба.

Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел референдум за независимость.