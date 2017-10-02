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    «Енисей»: «Приглашаем «Барселону» в лучшую лигу мира»

    «Енисей» в шуточной форме прокомментировал информацию, что «Барселона» может прекратить выступление в Примере из-за возможного выхода Каталонии из состава Испании.

    «Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира – ФНЛ!» – говорится в сообщении красноярского клуба.

    Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел референдум за независимость.

    Источник: ФК «Енисей»

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    02.10.2017 17:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 октября 2017, 11:54

      Там салажонок твиттер ведёт, вот и приколы детские..хотя конечно по своему смешные.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 октября 2017, 11:09

      предложение, от которого грех отказываться:)) рейс Красноярск-Барселона :))

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 октября 2017, 20:54

      Блин до первого числа действительно, Барсе надо решать поскорее)))

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 октября 2017, 18:51

      Спец.предложение еще круче, чем само приглашение) Особенно судью айтекина на 3 матча)))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > diadushka 2 октября 2017, 18:51

      и хэштег #вФНЛништяк)))

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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 18:35

      Хохмачи.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 октября 2017, 18:29

      Им предется продать Месси для того чтоб оплачивать перелеты на выезды )) И просто охренеют от дороги до Хабаровска к примеру ))

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 октября 2017, 18:28

      Зато впервые бы появился реальный шанс у нашего чемпионата - выиграть лигу чемпионов )))

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      Рейтинг: +25028

      bset 2 октября 2017, 18:19

      Который раз убеждаюсь, что у Енисея Твиттер ведет крутой чувак) Вечно с юмором и в тему)

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 октября 2017, 18:13

      они ответ дали что рассмотрят ваше предложение на первом же собрании клуба

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 2 октября 2017, 18:08

      Спасибо за приглашение, за хорошие вести.
      Ваш Месси.

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