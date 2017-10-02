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  • Мяч Бэйла победил в голосовании за лучший гол второго тура Лиги чемпионов, Фернандо – на третьем месте

Мяч Бэйла победил в голосовании за лучший гол второго тура Лиги чемпионов, Фернандо – на третьем месте

2 октября 2017, 15:59
12

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал автором самого красивого гола во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

За мяч, забитый валлийцем в ворота дортмундской «Боруссии», проголосовало 23% посетителей сайта УЕФА. Второе место досталось полузащитнику «Селтика» Скотту Синклейру (22%), отличившемуся во встрече с «Андерлехтом».

Гол полузащитника «Спартака» Фернандо со штрафного в ворота «Ливерпуля» набрал 19% голосов и стал третьим.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Реал Селтик Синклейр Скотт Бэйл Гарет Фернандо
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1506949604
Поздравления Фернандо и Спартаку! Это ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ОЧКО!
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maygli
1506950412
Круто, Фернандо!! У Бэйла действительно, красавец гол.
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insider_retro
1506950679
Голы разные по красоте и различные по значимости!..
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alexivanof197
1506951060
Фернандо хорошо положил
Ответить
diktatop
1506951484
отлично
Ответить
Eddyson
1506951725
Мы то знаем, что лучшим был гол Фернандо.
Ответить
datura
1506954210
Фернандо молодец, а болельщики - лучшие! :)))
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Полная Канистра
1506955272
ЖДЁМ ОТ НАШИХ ЕЩЁ ПОРЦИИ КРАСИВЫХ ГОЛОВ ведь европа смотрит на все клубы и оценку дает а это значит будут знать что наши клубы тоже могут что то
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OfaZavr
1506959101
Все равно гол Фернандо - лучший!
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Max Bobr
1506971761
А ведь и правда, недурно закатил!
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