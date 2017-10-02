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    Мяч Бэйла победил в голосовании за лучший гол второго тура Лиги чемпионов, Фернандо – на третьем месте

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал автором самого красивого гола во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

    За мяч, забитый валлийцем в ворота дортмундской «Боруссии», проголосовало 23% посетителей сайта УЕФА. Второе место досталось полузащитнику «Селтика» Скотту Синклейру (22%), отличившемуся во встрече с «Андерлехтом».

    Гол полузащитника «Спартака» Фернандо со штрафного в ворота «Ливерпуля» набрал 19% голосов и стал третьим.

    Источник: УЕФА

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    02.10.2017 15:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 2 октября 2017, 22:16

      А ведь и правда, недурно закатил!

      0
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      Рейтинг: +9

      moistavki6 2 октября 2017, 20:44

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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 18:45

      Все равно гол Фернандо - лучший!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 октября 2017, 17:41

      ЖДЁМ ОТ НАШИХ ЕЩЁ ПОРЦИИ КРАСИВЫХ ГОЛОВ ведь европа смотрит на все клубы и оценку дает а это значит будут знать что наши клубы тоже могут что то

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      datura 2 октября 2017, 17:23

      Фернандо молодец, а болельщики - лучшие! :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 октября 2017, 16:42

      Мы то знаем, что лучшим был гол Фернандо.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +823

      diktatop 2 октября 2017, 16:38

      отлично

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 2 октября 2017, 16:31

      Фернандо хорошо положил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 16:24

      Голы разные по красоте и различные по значимости!..

      8
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 16:20

      Круто, Фернандо!!
      У Бэйла действительно, красавец гол.

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