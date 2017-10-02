Мяч Бэйла победил в голосовании за лучший гол второго тура Лиги чемпионов, Фернандо – на третьем месте

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал автором самого красивого гола во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

За мяч, забитый валлийцем в ворота дортмундской «Боруссии», проголосовало 23% посетителей сайта УЕФА. Второе место досталось полузащитнику «Селтика» Скотту Синклейру (22%), отличившемуся во встрече с «Андерлехтом».

Гол полузащитника «Спартака» Фернандо со штрафного в ворота «Ливерпуля» набрал 19% голосов и стал третьим.

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