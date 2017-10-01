19-летний нападающий ФКСБ может перейти в «Челси» за 88 миллионов

Неужели кто-то верит в этот бред? Нападающий, о котором ничего не известно, и забившим один гол, продадут за 88 млн. фунтов...ааа...вот это жесть.
Нападающий ФКСБ Флоринел Коман может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб активно следит за 19-летним форвардом.
Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока с румынским клубом, составляет 88 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне Коман провел за ФКСБ в чемпионате Румынии четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.