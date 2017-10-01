19-летний нападающий ФКСБ может перейти в «Челси» за 88 миллионов

Нападающий ФКСБ Флоринел Коман может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб активно следит за 19-летним форвардом.

Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока с румынским клубом, составляет 88 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Коман провел за ФКСБ в чемпионате Румынии четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.