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    19-летний нападающий ФКСБ может перейти в «Челси» за 88 миллионов

    Нападающий ФКСБ Флоринел Коман может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб активно следит за 19-летним форвардом.

    Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока с румынским клубом, составляет 88 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Коман провел за ФКСБ в чемпионате Румынии четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Skysports

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    01.10.2017 14:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 октября 2017, 18:02

      Неужели кто-то верит в этот бред? Нападающий, о котором ничего не известно, и забившим один гол, продадут за 88 млн. фунтов...ааа...вот это жесть.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 октября 2017, 15:53

      это просто румынский анекдот

      4
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 1 октября 2017, 15:38

      О-ХРЕ-НЕТЬ!!! За 1 передачу - 88 лимонов. Сложно представить, сколько бы он стоил, если бы забил хотя бы один гол.

      0
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      Рейтинг: +155

      Great Show 1 октября 2017, 15:37

      Я не доверяю этому источнику

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 1 октября 2017, 15:33

      какие 88? вообще с ума посходили

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 октября 2017, 15:29

      За такую сумму весь румынский чемпионат можно купить, было бы ему лет 10 и он в 30 матчах чемпионата голов 300 наколотил, тогда ещё было бы реально, но за 19 летнего игрока, который вышел на поле 4 раза и отдал 1 голевой пас 88 млн ФУНТОВ это бредятина.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 октября 2017, 14:41

      Румыны тоже не промах,подстраховались заранее суммой не от балды)

      2
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