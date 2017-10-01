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    Зидан уверен, что Роналду подпишет новый контракт с «Реалом»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал свою точку зрения по поводу нового контракта с клубом Криштиану Роналду. Ранее «Бомбардир» писал, что между сторонами возникли финансовые разногласия.

    «Признаться, у меня нет желания вмешиваться во взаимоотношения игроков и клуба. Однако конкретно по этой ситуации мне кажется, что все будет хорошо. Никаких непреодолимых проблем быть не должно», – считает француз.

    Роналду хочет зарабатывать по новому контракту не менее 30 миллионов евро в год.

    Источник: AS

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    01.10.2017 01:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 1 октября 2017, 17:42

      Видать Месси передал резинку Роналду,теперь о будет тянуть резинку.

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 1 октября 2017, 08:37

      конечно подпишут, Реал с роналду больше 30 в год зарабатывает

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 октября 2017, 07:15

      Конечно подпишут, Роналду умеет шантажировать.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 1 октября 2017, 03:40

      Если принципиально то могут и не договориться

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 01:33

      И Роналду не дурак, и руководство клуба с мозгами. Договорятся, считать они умеют.

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