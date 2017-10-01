Зидан уверен, что Роналду подпишет новый контракт с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал свою точку зрения по поводу нового контракта с клубом Криштиану Роналду. Ранее «Бомбардир» писал, что между сторонами возникли финансовые разногласия.

«Признаться, у меня нет желания вмешиваться во взаимоотношения игроков и клуба. Однако конкретно по этой ситуации мне кажется, что все будет хорошо. Никаких непреодолимых проблем быть не должно», – считает француз.

Роналду хочет зарабатывать по новому контракту не менее 30 миллионов евро в год.