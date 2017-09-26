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    Анчелотти не исключил свое возвращение в «ПСЖ»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не исключает своего возвращения в «ПСЖ», в котором он работал с 2011 по 2013 год.

    «Возвращение в «ПСЖ»? Не стоит забывать, что в футболе возможно все. Но сейчас я счастлив в «Баварии».

    В тот момент, когда «Бавария» устанет от меня, то можно будет говорить о будущем. Думаю, я буду работать тренером еще лет 10-15», – приводит слова Анчелотти Le Figaro.

    Напомним, что после «ПСЖ» Анчелотти возглавлял «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2017 09:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 сентября 2017, 12:51

      Усталость в Баварии может трактоваться клубами претендентами, как неуспех!..
      А ПСЖ, очевидно, подгребает всё успешное и полезное!!...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 сентября 2017, 10:09

      Пока ты, Папа Карло, нас, болельщиков Баварии, огорчаешь чаще, чем радуешь. И наша усталость от тебя не за горами, если так и дальше пойдёт.

      3
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > zatonn 26 сентября 2017, 10:38

      Ich bin mit dir einverstanden, mein Freund

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > bset 26 сентября 2017, 11:16

      Vielen Dank für Ihre Meinung

      2
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