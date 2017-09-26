Анчелотти не исключил свое возвращение в «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не исключает своего возвращения в «ПСЖ», в котором он работал с 2011 по 2013 год.

«Возвращение в «ПСЖ»? Не стоит забывать, что в футболе возможно все. Но сейчас я счастлив в «Баварии».

В тот момент, когда «Бавария» устанет от меня, то можно будет говорить о будущем. Думаю, я буду работать тренером еще лет 10-15», – приводит слова Анчелотти Le Figaro.

Напомним, что после «ПСЖ» Анчелотти возглавлял «Реал».