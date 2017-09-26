Кейн равняется на Роналду и Месси

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не скрывает, что стремиться быть равным лучшим футболистам мира – Криштиану Роналду и Лионелю Месси, которые двоих имеют девять «Золотых мячей».

«Успехи Роналду и Месси вдохновляют меня. С соцсетями в наши дни трудно держаться от мнения болельщиков. Но люди считают, что я готов стать одним из лучших. И я не скрываю, что хочу этого же.

Могу сказать, что я уже близок к португальцу и аргентинцу. Для меня это отличный стимул – перейти к следующему шагу и войти в мировую футбольную элиту», – заявил Кейн.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн в шести матчах четыре раза поражал ворота соперников.