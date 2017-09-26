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    Кейн равняется на Роналду и Месси

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не скрывает, что стремиться быть равным лучшим футболистам мира – Криштиану Роналду и Лионелю Месси, которые двоих имеют девять «Золотых мячей».

    «Успехи Роналду и Месси вдохновляют меня. С соцсетями в наши дни трудно держаться от мнения болельщиков. Но люди считают, что я готов стать одним из лучших. И я не скрываю, что хочу этого же.

    Могу сказать, что я уже близок к португальцу и аргентинцу. Для меня это отличный стимул – перейти к следующему шагу и войти в мировую футбольную элиту», – заявил Кейн.

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн в шести матчах четыре раза поражал ворота соперников.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.09.2017 09:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      amkarovec 26 сентября 2017, 12:29

      ...многие футболисты об этом говорят,но потом постоянно куда-то сливаются...в итоге Роналду и Месси остаются недостижимыми...

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    • ...
      Рейтинг: +19

      KOL063 26 сентября 2017, 12:01

      Что-то ты рановато об этом заговорил.

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