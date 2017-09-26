Покеттино не смог кого-то выделить в составе АПОЭЛа

Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Покеттино рассказал о сильных сторонах АПОЭЛа, с которым его команде предстоит встретиться в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Специалист отметил умение соперника реализовывать моменты со «стандартов».

«У АПОЕЛа хорошие футболисты, но я никогда не выделял отдельных игроков. Я смотрю на команду в целом.

АПОЕЛ здорово исполняет «стандарты», поэтому мы должны сохранять бдительность. Соперник опасен и мотивирован.

Очевидно, киприоты хотят нас обыграть. Лига чемпионов – грандиозный турнир. Атмосфера будет потрясающей», – заявил Покеттино.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.