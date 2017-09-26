Фабрегас: «В трудные времена Абрамович жил с «Челси» на клубной базе»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о взаимоотношения команды с владельцем клуба Романом Абрамовичем. По словам футболиста, тот очень любит клуб.

«Абрамович – это тот человек, который очень любит «Челси». Он дал этому клубу все. Когда он купил клуб, то многие думали, что он быстро исчезнет. Но он принимает участие во всем.

Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он – супер нормальный человек. В команде все его очень уважают», – рассказа Фабрегас.

Напомним, что Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов