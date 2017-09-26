Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабрегас: «В трудные времена Абрамович жил с «Челси» на клубной базе»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о взаимоотношения команды с владельцем клуба Романом Абрамовичем. По словам футболиста, тот очень любит клуб.

    «Абрамович – это тот человек, который очень любит «Челси». Он дал этому клубу все. Когда он купил клуб, то многие думали, что он быстро исчезнет. Но он принимает участие во всем.

    Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он – супер нормальный человек. В команде все его очень уважают», – рассказа Фабрегас.

    Напомним, что Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2017 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 26 сентября 2017, 15:13

      когда он интересно продаст Челси?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 26 сентября 2017, 13:55

      И чем это помогало игрокам в трудные времена?мне кажется это наоборот раздражало игроков и трудные времена затягивались...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 26 сентября 2017, 12:04

      Мужик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 26 сентября 2017, 10:58

      По заголовку - похоже, что про "трудные времена" были у Романа и ему приходилось жить на базе клуба)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 сентября 2017, 09:08

      "за 140 миллионов фунтов стерлингов" - по нынешним расценкам, вообще бесплатно взял!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 26 сентября 2017, 08:42

      Тут в обще ошибка в фамилии. ((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Freaky 26 сентября 2017, 09:12

      ты сначала свою ошибку исправь . . .

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11