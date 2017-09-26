Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» примет «Ливерпуль» в матче второго тура Лиги чемпионов

    Во вторник, 26 сентября, «Спартак» откроет групповой этап Лиги чемпионов в Москве на своем стадионе матчем с «Ливерпулем» в рамках второго тура турнира. Красно-белые подходят к этой встрече не с самым лучшим настроением, да и специалисты не очень верят в успех команды в матче со столь грозным соперником.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2017 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 сентября 2017, 18:07

      хрен знает может и повезёт,удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 сентября 2017, 13:20

      Нужен отрыв от португезов. Зацепите хоть ничейку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 26 сентября 2017, 12:43

      пока порядок не наведут в команде результатов не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 26 сентября 2017, 12:31

      У Спартака нету не единого шанса взять очки у Ливерпуля....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > _Marqella_ 26 сентября 2017, 16:45

      Есть!!!10 замен на 59 минуте и половина ударов в створ, остальное как всегда.Ливерпуль больше 5 не забьёт.Теперь главное-удивить всех!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 26 сентября 2017, 12:17

      Прошлогодний Спартак умер бы на поле, но добился положительного результата, а Спартак в данный момент к моему большому сожалению, без шансов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 26 сентября 2017, 12:08

      Нужно просто бегать активнее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 26 сентября 2017, 11:51

      Неумеют наши команды играть с англичанами! Привыкли в чемпионате ходить пешком всю игру, а потом хотят играть с топ клубами и выигрывать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > VOLK83 26 сентября 2017, 12:04

      помнится тот же Спартак 100% очков взял в ЛЧ (только с англичанами), на групповом этапе. Тогда он ни очка не потерял. Давно это было, но и чемпионом он в прошлом году стал после 16 лет. Так что может сегодня все и возродится. Очень на это надеюсь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > VOLK83 26 сентября 2017, 12:15

      Не соглашусь с этим последнее время может быть.Но раньше мы их рвали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      ElmaddinV 26 сентября 2017, 11:48

      Хотел поехать на игру, но с работы не пустили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 сентября 2017, 11:48

      Спартаку удачи. Сегодня клубные пристрастия надо отложить в сторону. Мы за Великую Россию!!! Спартак вперед- порвите ливеров...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 сентября 2017, 11:47

      Удачи!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11