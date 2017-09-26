«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче второго тура Лиги чемпионов

Во вторник, 26 сентября, «Спартак» откроет групповой этап Лиги чемпионов в Москве на своем стадионе матчем с «Ливерпулем» в рамках второго тура турнира. Красно-белые подходят к этой встрече не с самым лучшим настроением, да и специалисты не очень верят в успех команды в матче со столь грозным соперником.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль». Начало в 21:45, не пропустите!

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