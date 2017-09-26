Четыре топ-клуба имеют право приобрести Жезуса из «Манчестер Сити» за меньшую сумму, чем «горожане» заплатили за игрока

Четыре топ-клуба Европы имеют право приобрести нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса за меньшую сумму, чем заплатили «горожане» летом 2016 года «Палмейрасу».

Сообщается, что «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал» могут купить 20-летнего бразильца за 25 миллионов евро, тогда как английский клуб заплатил за него 32 миллиона.

В нынешнем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» в АПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола.