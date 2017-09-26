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    Четыре топ-клуба имеют право приобрести Жезуса из «Манчестер Сити» за меньшую сумму, чем «горожане» заплатили за игрока

    Четыре топ-клуба Европы имеют право приобрести нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса за меньшую сумму, чем заплатили «горожане» летом 2016 года «Палмейрасу».

    Сообщается, что «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал» могут купить 20-летнего бразильца за 25 миллионов евро, тогда как английский клуб заплатил за него 32 миллиона.

    В нынешнем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» в АПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: Kicker.de

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    26.09.2017 00:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 сентября 2017, 15:17

      Это у Жезуса контракт так составлен или просто какие-то бредни сумасшедшей бабки у соседнего подъезда решили выложить ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 26 сентября 2017, 09:47

      Странная новость . Без каких либо пояснений , это выглядит бредом сумашедшего ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 26 сентября 2017, 05:04

      Произошла переоценка и уценка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 26 сентября 2017, 01:27

      Действительно странно. И почему именно эти клубы?

      1
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