Карвахаль: «То, как Роналду пашет и забивает, делает его особенным»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высоко оценил игру партнера по команде Криштиану Роналду, отметив, что португалец будет иметь шансы забить гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Матч пройдет сегодня в Дортмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«В способностях Криштиану никто не сомневается. Я весь год получал удовольствие от его игры, даже на тренировках. То, как он пашет и забивает, делает его особенным. Он получит свой шанс и обязательно воспользуется им», – сказал Карвахаль.