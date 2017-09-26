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    Карвахаль: «То, как Роналду пашет и забивает, делает его особенным»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высоко оценил игру партнера по команде Криштиану Роналду, отметив, что португалец будет иметь шансы забить гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Матч пройдет сегодня в Дортмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «В способностях Криштиану никто не сомневается. Я весь год получал удовольствие от его игры, даже на тренировках. То, как он пашет и забивает, делает его особенным. Он получит свой шанс и обязательно воспользуется им», – сказал Карвахаль.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2017 01:24
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