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    Широков не видит у «Зенита» конкурентов в борьбе за чемпионство

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков выразил мнение, что петербургский клуб является главным претендентом на завоевание золотых медалей РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

    «Зенит» выглядит отлично. Не вижу команды, которая способна помешать ему стать чемпионом, но конкуренты могут появиться позже. Тот же «Краснодар» не обременен игрой на три фронта, он мог бы подтянуться к гонке за золото в будущем. Хотя в очном противостоянии этих клубов «Зенит» одержал уверенную победу. Был немного удивлен, ведь «Краснодар» всегда неплох дома против «Зенита» и наверняка хотел реабилитироваться за вылет из Кубка», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2017 00:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 сентября 2017, 13:15

      Не говори гоп пока не перепрыгнешь! Есть конкуренты, нет конкурентов, чего гадать на кофейной гуще! До зимнего перерыва Зенитушке ещё предстоит матч с ЛОКО, ЦСКА и Спартаком! Давайте, пацаны, подождем!!!!!

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 26 сентября 2017, 12:30

      Учитывая,что никто толком не закупился нормальными игроками,откуда под конец возьмутся силы и появятся конкуренты?максимум Зенит привезёт себе проблем,из за недооценки соперника,мы все знаем,что у Зенита есть эта слабость.

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 26 сентября 2017, 12:16

      Деньги, деньги, деньги —
      Должно быть весело
      в мире богачей.
      Деньги, деньги, деньги —
      Всегда солнечно
      В мире богачей.
      Я могла бы делать всё,
      Если бы у меня было немного денег -ABBA

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 08:57

      Ну если Зенит продолжит в таком же духе, а сомневаться в этом сложно, то будет в зените.

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 26 сентября 2017, 08:46

      Цыплят по осени считают, а Зениту удачи

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 сентября 2017, 07:45

      Зенит имел бы достаточно конкурентов если бы распределение голубого золота в стране охватывало бы всех футбольных клубов. Неравные стартовые возможности позволяют ему создать мини-сборную Аргентины, а у других команд это сборная Урюпинска.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > RedWhiteFans2 26 сентября 2017, 08:35

      Тебе так думать удобнее, а по факту Зенит самодостаточный клуб, умеющий , как и тратить , так и зарабатывать

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > RedWhiteFans2 26 сентября 2017, 08:58

      Сборную Аргентины формирует Зенит. Раньше эти игроки в сборную не вызывались.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > RedWhiteFans2 26 сентября 2017, 09:14

      Про Реал и Барсу говорят тоже самое.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > RedWhiteFans2 26 сентября 2017, 10:10

      Ой блеать луко йльник опять запел!!! Про 90-е вспомни и заткнись!!!

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > С-Пб on-line 26 сентября 2017, 12:27

      да они дегенераты мясные,не понимают.что лукоил даёт им бабосы,которые на обычных людях зарабатывают причём за газ ты платишь 100 рублей,когда почти у всех электрика,а за бенз ты платишь 1000,а кони и россеть?наверное за электричество не люди платят,короче забей на это,им нужно оправдание,они его нашли по жизни теперь будут плакать,что лукоил выделяет по 150 лямов,зениту 160,наверное отличие огромное

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > SLAVAKPCC 26 сентября 2017, 12:48

      + подписываюсь!

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > RedWhiteFans2 26 сентября 2017, 13:02

      Бедненький ,с чёрного золота в этом году не перепало .Федун жмот золотишко бензиновое зажал.

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      Рейтинг: +168

      DQ1 26 сентября 2017, 06:36

      объективно сил у зенита в этом году больше, с ним будет сложно бороться за чемпионство

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 сентября 2017, 01:56

      Стоит Зениту расслабиться, и конкурент появится.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 00:28

      Ох.............нно сильный прогноз!!!!!!

      -1
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