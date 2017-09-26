Широков не видит у «Зенита» конкурентов в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков выразил мнение, что петербургский клуб является главным претендентом на завоевание золотых медалей РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

«Зенит» выглядит отлично. Не вижу команды, которая способна помешать ему стать чемпионом, но конкуренты могут появиться позже. Тот же «Краснодар» не обременен игрой на три фронта, он мог бы подтянуться к гонке за золото в будущем. Хотя в очном противостоянии этих клубов «Зенит» одержал уверенную победу. Был немного удивлен, ведь «Краснодар» всегда неплох дома против «Зенита» и наверняка хотел реабилитироваться за вылет из Кубка», – сказал Широков.