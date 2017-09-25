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    «Реал» зимой не собирается покупать новых футболистов

    Мадридский «Реал» во время зимнего трансферного окна не планирует приобретать новых футболистов. Сообщается, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан полностью доволен, как укомплектована команда.

    Напомним, летом «Реал» пополнили защитник Тео Эрнандес и полузащитник Даниэль Себальос.

    На данный момент действующие победители Лиги чемпионов занимают в турнирной таблице Примеры пятое место.

    Источник: Skysports

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    25.09.2017 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 26 сентября 2017, 19:57

      Не знаю на рассчитывает Зидан,команда устала,третий год парни пашет как негры.Нужна перезагрузка,возраст уже не та.

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