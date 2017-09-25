«Реал» зимой не собирается покупать новых футболистов

Мадридский «Реал» во время зимнего трансферного окна не планирует приобретать новых футболистов. Сообщается, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан полностью доволен, как укомплектована команда.

Напомним, летом «Реал» пополнили защитник Тео Эрнандес и полузащитник Даниэль Себальос.

На данный момент действующие победители Лиги чемпионов занимают в турнирной таблице Примеры пятое место.