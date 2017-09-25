Ребров: «В «Спартаке», как и в любой семье, есть проблемы. Нужно их решать, а не доводить дело до развода»

Вот теперь они все признались что все таки есть проблема то. Интересно какие проблемы могут быть, ведь взяли чемпионство, супер кубок, впереди ЛЧ играй и радуйся. Так проблема в том, что некоторые люди почувствовали себя слишком значимыми, в частности, как мне кажется Глушаков, Комбаров, Ребров. Отсюда и игра такая. В дубль их не надолго, что бы поняли , что им не по 20 лет и что после Спартака вряд ли их серьезный клуб возьмет.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров отметил, что в стане красно-белых имеются некоторые проблемы. При этом 33-летний вратарь заявил, что недопонимания могут возникнуть в любой семье, однако их нужно решать, чтобы впоследствии не прибегать к кардинальным мерам.
Во вторник, 26 сентября, подопечным Массимо Карреры предстоит провести домашний матч против «Ливерпуля» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Есть в команде ребята, которые имеют опыт международных игр, у меня он не такой большой. Это нормальный процесс в любой команде, когда более опытный игрок может что-то подсказать другим. Как и в любой семье, в «Спартаке» могут быть какие-то проблемы, но их нужно решать, а не доводить дело до развода», – сказал Ребров.