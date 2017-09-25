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    Ребров: «В «Спартаке», как и в любой семье, есть проблемы. Нужно их решать, а не доводить дело до развода»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров отметил, что в стане красно-белых имеются некоторые проблемы. При этом 33-летний вратарь заявил, что недопонимания могут возникнуть в любой семье, однако их нужно решать, чтобы впоследствии не прибегать к кардинальным мерам.

    Во вторник, 26 сентября, подопечным Массимо Карреры предстоит провести домашний матч против «Ливерпуля» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Есть в команде ребята, которые имеют опыт международных игр, у меня он не такой большой. Это нормальный процесс в любой команде, когда более опытный игрок может что-то подсказать другим. Как и в любой семье, в «Спартаке» могут быть какие-то проблемы, но их нужно решать, а не доводить дело до развода», – сказал Ребров.

    Источник: ТАСС

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    25.09.2017 17:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 26 сентября 2017, 10:07

      Вот теперь они все признались что все таки есть проблема то. Интересно какие проблемы могут быть, ведь взяли чемпионство, супер кубок, впереди ЛЧ играй и радуйся. Так проблема в том, что некоторые люди почувствовали себя слишком значимыми, в частности, как мне кажется Глушаков, Комбаров, Ребров. Отсюда и игра такая. В дубль их не надолго, что бы поняли , что им не по 20 лет и что после Спартака вряд ли их серьезный клуб возьмет.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 сентября 2017, 20:04

      Редкий Артём.Ранимый слишком.
      Может и хорошо.

      0
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 25 сентября 2017, 18:53

      Да, уж.........если бабы загуляли, то Массимо Каррере пора искать новую семью. Доведут парня до цугундера.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 сентября 2017, 18:41

      Похоже, вопрос не решаем, нужно кое кого за дверь !!!

      2
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      Рейтинг: +8025

      nik55 25 сентября 2017, 18:00

      Ребров кто мутит ты знаешь-----------сходи на прием к хозяину и вопрос закроют быстро -----этот год вы уже просрали но есть кубок

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 25 сентября 2017, 18:00

      Пора браться за ум.

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 25 сентября 2017, 17:51

      надо выгнать пару человек из команды, которые смуту наводят и нормально будет

      6
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