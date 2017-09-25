«Вильярреал» объявил о назначении Кальехи на пост главного тренера

3,14зда черышеву скорей всего
«Вильярреал» назвал имя нового главного тренера. Им стал Хавьер Кальеха.
Сегодня руководство «желтой субмарины» отправило в отставку Франа Эскрибу в связи с неудовлетворительными результатами. После шести туров «подводники» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры, набрав лишь семь очков.
Ранее Кальеха возглавлял молодежную и вторую команды «Вильярреала».
#CVFNews | Comunicado oficial: Javi Calleja, nuevo entrenador del @VillarrealCF.https://t.co/eO4rYMcENi— Villarreal CF (@VillarrealCF) 25 сентября 2017 г.