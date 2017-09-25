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    «Вильярреал» объявил о назначении Кальехи на пост главного тренера

    «Вильярреал» назвал имя нового главного тренера. Им стал Хавьер Кальеха.

    Сегодня руководство «желтой субмарины» отправило в отставку Франа Эскрибу в связи с неудовлетворительными результатами. После шести туров «подводники» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры, набрав лишь семь очков.

    Ранее Кальеха возглавлял молодежную и вторую команды «Вильярреала».

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    25.09.2017 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 сентября 2017, 19:33

      3,14зда черышеву скорей всего

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