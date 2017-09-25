Зобнин: «Ливерпуль» – сильная команда, но «Спартак» победит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Поединок состоится во вторник, 26 сентября, в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Ливерпуль» – сильная команда. Каким будет результат? «Спартак» победит. Посмотрим, в каком состоянии будет команда. Будем болеть, переживать и, надеюсь, будет положительный результат», – сказал Зобнин.

Напомним, в настоящее время Зобнин продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена, полученного в июне в матче за сборную России.