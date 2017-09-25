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    Зобнин: «Ливерпуль» – сильная команда, но «Спартак» победит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Поединок состоится во вторник, 26 сентября, в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Ливерпуль» – сильная команда. Каким будет результат? «Спартак» победит. Посмотрим, в каком состоянии будет команда. Будем болеть, переживать и, надеюсь, будет положительный результат», – сказал Зобнин.

    Напомним, в настоящее время Зобнин продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена, полученного в июне в матче за сборную России.

    Источник: YouTube

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    25.09.2017 13:15
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 20:21

      Очень хочется безбашенного футбола. 3-3 или 4-3.
      Зобнин пригодился бы Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 18:29

      Ну что же будем надеяться и верить.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 сентября 2017, 17:50

      причём в первом тайме на пятой минуте начнут "побеждать")

      0
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      Рейтинг: +292

      логист 25 сентября 2017, 16:36

      сам он хоть понял что ляпнул!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2017, 16:25

      Очень хочется в это верить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2017, 16:13

      мы все хотим этой победы но есть много уж причин чтобы ее добыть. Как говорят надежда умирает последней.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 сентября 2017, 16:12

      Глупости,проиграют,причем крупно,нет лидера у нас,хоть и болею за Спартак с 1975 года,этот состав не способен даже играть в Лиге Чемпионов

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 сентября 2017, 16:04

      Зобнин наверное , наслушался сказок бабушки перед сном. Иногда нужно и пропустить сказочку а посмотреть матч , другой АПЛ. Как там дяденьки бьются . Может быть , еще у Анжи , будь он на месте Спартака еще минимальные шансы зацепить ничейку и были бы, но у Спартака ... Не знаю, что и сказать.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 сентября 2017, 15:37

      Я согласен с ним, потому что Спартак сыграл в ничью с самим Анжи, частым завсегдатаем UEFA Football National League - сильнейшей футбольной лиги мира.
      Так что Ливерпуль неровня Анжи.

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 25 сентября 2017, 15:17

      Вмазал наверно уже

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