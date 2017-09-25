Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Я скучаю по Италии. Не намерен работать за границей слишком долго»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что скучает по Италии и не намерен слишком долго оставаться в лондонском клубе. Также специалист признался, что хотел бы попробовать свои силы в качестве спортивного директора.

    Конте возглавил синих летом 2016 года и в своем первом же сезоне у руля команды привел ее к чемпионскому титулу.

    «Я стремлюсь в Италию, это не подлежит сомнению. Я не намерен слишком долго оставаться за границей. Получить прекрасный опыт – это здорово, но однажды я собираюсь вернуться на родину.

    Китай? Нет, точно нет. Бундеслига? Всегда тяжело предугадать свое будущее. Скажем так, тренер – это временный работник.

    Все зависит от результатов, но со своей стороны я хочу попытаться сделать все возможное для завершения одного проекта, а после найти другой подходящий, чтобы продолжить. Я скучаю по Италии, это факт. Тем не менее этот опыт очень помогает мне. Также в будущем я хотел бы попробовать себя в роли спортивного директора.

    Итальянские тренеры лучше английских? В АПЛ практически нет местных специалистов. Здесь собраны очень много частичек со всей планеты, но все они хорошо подготовлены и являются одними из лучших в мире», – сказал Конте.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 25 сентября 2017, 19:30

      Я тоже скучаю по Риму)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 сентября 2017, 18:08

      Жаль будет потерять такого тренера . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 25 сентября 2017, 15:18

      Победа в ЛЧ,плюс 3 года подряд АПЛ,и можно смело уезжать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Psih86 26 сентября 2017, 03:57

      Ну тогда отпустим,убедил)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11