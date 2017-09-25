Конте: «Я скучаю по Италии. Не намерен работать за границей слишком долго»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что скучает по Италии и не намерен слишком долго оставаться в лондонском клубе. Также специалист признался, что хотел бы попробовать свои силы в качестве спортивного директора.

Конте возглавил синих летом 2016 года и в своем первом же сезоне у руля команды привел ее к чемпионскому титулу.

«Я стремлюсь в Италию, это не подлежит сомнению. Я не намерен слишком долго оставаться за границей. Получить прекрасный опыт – это здорово, но однажды я собираюсь вернуться на родину.

Китай? Нет, точно нет. Бундеслига? Всегда тяжело предугадать свое будущее. Скажем так, тренер – это временный работник.

Все зависит от результатов, но со своей стороны я хочу попытаться сделать все возможное для завершения одного проекта, а после найти другой подходящий, чтобы продолжить. Я скучаю по Италии, это факт. Тем не менее этот опыт очень помогает мне. Также в будущем я хотел бы попробовать себя в роли спортивного директора.

Итальянские тренеры лучше английских? В АПЛ практически нет местных специалистов. Здесь собраны очень много частичек со всей планеты, но все они хорошо подготовлены и являются одними из лучших в мире», – сказал Конте.