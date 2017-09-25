Коутиньо может перебраться в «Барселону» в зимнее трансферное окно

«Барселона» не утратила интереса к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого ей не удалось заполучить минувшим летом.

Сине-гранатовые продолжают работу по осуществлению перехода 25-летнего игрока. Трансфер может быть оформлен в январе или летом 2018 года.

Как уже сообщалось ранее, бразилец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

По информации источника, красные не захотели отпускать Коутиньо в «Барселону» летом поскольку на него очень рассчитывает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, пообещавший руководству, что будет бороться за победу в АПЛ.