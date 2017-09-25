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    Коутиньо может перебраться в «Барселону» в зимнее трансферное окно

    «Барселона» не утратила интереса к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого ей не удалось заполучить минувшим летом.

    Сине-гранатовые продолжают работу по осуществлению перехода 25-летнего игрока. Трансфер может быть оформлен в январе или летом 2018 года.

    Как уже сообщалось ранее, бразилец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

    По информации источника, красные не захотели отпускать Коутиньо в «Барселону» летом поскольку на него очень рассчитывает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, пообещавший руководству, что будет бороться за победу в АПЛ.

    Источник: Sport.es

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    25.09.2017 12:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 сентября 2017, 09:59

      Пока Дембеле не заиграет и не будет понятно за кого всё таки заплатили вагон денег, покупок дорогих не будет. Тогда точно акционеры удушат Барто.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 22:55

      Очередная Санта-Барбара.
      Если и отпустят, то не меньше, чем за 200 млн, а это совсем неадекватно.

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 сентября 2017, 15:10

      Зимой опять в больничку сляжет) Пригрел Клопп змея...

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 сентября 2017, 13:26

      Надо предложить обмен на Луиса Суареса (с доплатой) :))

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > vick-north-west 25 сентября 2017, 14:02

      И для перестраховки выбить ему все зубы.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Бабушка Зильзиля 25 сентября 2017, 14:57

      Коутиньо? Давно пора, чтобы аппетит был поменьше.

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > vick-north-west 25 сентября 2017, 15:18

      И тому и тому))

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