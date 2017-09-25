Рахимов призвал «Спартак» к спокойствию

Известный российский тренер Рашид Рахимов считает, что «Спартаку» не стоит поддаваться панике, команде наоборот нужно спокойствие.

«Я думаю, что «Спартаку» нужно спокойствие. Ситуация сложилась достаточно ожидаемая. Все прекрасно понимали, что «Спартак» стал чемпионом, когда выдавал максимум в каждом матче. Кроме того, в прошлом году «Спартак» не участвовал в еврокубках, в этом году добавились сразу два турнира – Кубок и Лига чемпионов. Появились травмы. Из игры они теперь не выжимают максимум, могут не добежать.

Я думаю, что спартаковцы должны все про­анализировать и не впадать в беспокойство, потому что такие отрезки бывают. Но понятно, что происходящее сейчас – это определенное психологическое давление на команду. «Спартаку» нужно выиграть два или три матча, тогда уверенность вернется», – заявил Рахимов.

После 11 туров «Спартак» имеет на своем счету 14 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.