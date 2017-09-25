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    Рахимов призвал «Спартак» к спокойствию

    Известный российский тренер Рашид Рахимов считает, что «Спартаку» не стоит поддаваться панике, команде наоборот нужно спокойствие.

    «Я думаю, что «Спартаку» нужно спокойствие. Ситуация сложилась достаточно ожидаемая. Все прекрасно понимали, что «Спартак» стал чемпионом, когда выдавал максимум в каждом матче. Кроме того, в прошлом году «Спартак» не участвовал в еврокубках, в этом году добавились сразу два турнира – Кубок и Лига чемпионов. Появились травмы. Из игры они теперь не выжимают максимум, могут не добежать.

    Я думаю, что спартаковцы должны все про­анализировать и не впадать в беспокойство, потому что такие отрезки бывают. Но понятно, что происходящее сейчас – это определенное психологическое давление на команду. «Спартаку» нужно выиграть два или три матча, тогда уверенность вернется», – заявил Рахимов.

    После 11 туров «Спартак» имеет на своем счету 14 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.09.2017 10:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 сентября 2017, 19:26

      Да всё понятно,,,даже я не не профи и не эксперт,знал почти на все сто что в этом году будет тяжко,,,,просто Каррера выжил из игроков в прошлом году больше чем они могли ,,,,,много игр вырывали только за счёт бешенной самоотдачи а такое два года подряд не повторить,,,,а Федун если хотел повторения или хотя бы 2 места должен был купить хотя бы три действительно стоящих игроков,а это лямов 60 где то ,,,,,но такие деньги сейчас может тратить только Зенит так как жирует за счёт гос казны

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 сентября 2017, 14:47

      Спокойствие, только спокойствие - Рахимов как Карлсон.

      11
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 сентября 2017, 14:41

      Две-три победы, это хорошо, но когда они будут?

      11
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 сентября 2017, 14:26

      Английская пресса пишет, что Спартак превратился в развалину и заявляет их победу 3-1, при условии, что Спартак не будет играть в открытый футбол. А их вингеры будут просто куражиться над нашими крайними защитниками, особенно над медленным Комбаровым.

      11
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 сентября 2017, 14:23

      Спартаку мало выигрывать, надо, что бы очки теряли идущие впереди. А их уже восемь. А вот кубковые игры, это совсем другая история. Вспомним подвиги Ростова, Рубина. И попробуем повторить.

      7
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      Рейтинг: +5444

      Приус > ViktorMG 25 сентября 2017, 14:55

      Вся история России стоит на разгильдяйстве, после которого обязательно следует подвиг.

      11
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 сентября 2017, 14:10

      По моему в Спартаке все спокойно, никто особо не рвет душу, один Каррера стучит в закрытую дверь.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 сентября 2017, 13:08

      Ажиотаж вокруг Спартака был, есть и будет, от этого никуда не уйти. И писать о Спартаке - одно удовольствие для журналистов и журналюг, для экспертов и псевдоэкспертов, для разных "бывших". Команде надо спокойно работать и не обращать внимание на истеричных крикунов. Совершенно согласен с Рахимовым, тяжёлые времена бывают у всех. Надо перетерпеть.

      9
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 25 сентября 2017, 12:06

      Верно говорит. Да сейчас нам тяжело, но почему в других чемпионатах команды играют и справляются.просто наши команды не готовы играть на три фронта.

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Fedulz-13th 25 сентября 2017, 14:31

      Это Спартак ещё играть на 3 фронта не начал. С такими потерями в составе не успокаиватся надо, а взрыватся ,чтоб Ливеру и Севилье плохо стало.

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      Рейтинг: +33

      fox_115 25 сентября 2017, 11:40

      Правильно просто всем надо успокоиться. И все придет.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 сентября 2017, 11:40

      да все это понятно, но по-моему подзатянулась хандра

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