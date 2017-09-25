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    Кобелев видит «Динамо» не выше 10 места в таблице РФПЛ

    Российский тренер Андрей Кобелев, который ранее возглавлял «Динамо», считает, что бело-голубые в текущем сезоне могут рассчитывать на место в середине таблицы.

    «На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в «Динамо» не играют.

    Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее», – заявил Кобелев.

    В текущем сезоне «Динамо» после 11 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.09.2017 10:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 сентября 2017, 12:52

      Неужели у столичного клуба нету средств.чтобы создать нормальную,конкурентную команду?
      Может обратить внимание на ,,рыбу,которая гниет с головы,,?
      Спонсор аж ВТБ ,обновленный стадион на подходе , чемпионство на вас не давит , эти факторы ,плюс раскрепощенная игра дает вам возможность претендовать на Еврокубки...Дурака только не валяйте..

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 сентября 2017, 11:47

      Когда уже заткнут этого физрука?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 сентября 2017, 11:45

      "Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше..." - заявил кобелев.
      -------------------------------------
      С тобой, недотренер, двигались лишь к пердиву и ярмо Погреба до сих пор висит на шее клуба. За это бабло можно было купить нормальных легов.

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 сентября 2017, 11:42

      даже могут побороться и повыше 10 места. плотность в таблице большая

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 сентября 2017, 10:28

      Ну а что хотели. Руководство молодцы. Уронили клуб в ФНЛ, оставили без средств и с контрактами типа Погребняка. Почему никого не посадили после таких махинаций?

      6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 сентября 2017, 10:18

      Хорошо еще будет если не ниже 12-го.

      1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > FanatSerj 26 сентября 2017, 09:41

      Будем верить в команДу и в успех

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 сентября 2017, 10:17

      для первого сезона в премьер лиге нормально 10-12 место.

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 25 сентября 2017, 10:10

      Возвращать его надо

      -2
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > 23igkra 25 сентября 2017, 11:26

      Кого Кобелева он уже потворил достаточно, я понимаю, что не он один утопил команду, даже с тем составом должны были в середине быть. Ещё как назвали Российский тренер.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > 23igkra 25 сентября 2017, 11:46

      Его законом надо запретить тренировать, даже детей.

      3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > 23igkra 26 сентября 2017, 09:42

      Кого угодно только не его

      0
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