Кобелев видит «Динамо» не выше 10 места в таблице РФПЛ

Российский тренер Андрей Кобелев, который ранее возглавлял «Динамо», считает, что бело-голубые в текущем сезоне могут рассчитывать на место в середине таблицы.

«На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в «Динамо» не играют.

Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее», – заявил Кобелев.

В текущем сезоне «Динамо» после 11 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.