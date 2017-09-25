Моуринью может избежать дисквалификации за удаление в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был удален в матче шестого тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу его команды.

Напомним, что португальский специалист был удален за выход на поле в компенсированное время матча. Резервный арбитр встречи Майк Джонс сообщил об этом главному судье Крейгу Поусону, который и удалил Моуринью. Уходя на трибуны, тренер случайно столкнулся с Джонсом.

Учитывая, что Моуринью не вступал в конфликт с Джонсом, а также не критиковал действия арбитров после встречи, он может избежать дисквалификации.