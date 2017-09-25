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    Моуринью может избежать дисквалификации за удаление в матче с «Саутгемптоном»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был удален в матче шестого тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу его команды.

    Напомним, что португальский специалист был удален за выход на поле в компенсированное время матча. Резервный арбитр встречи Майк Джонс сообщил об этом главному судье Крейгу Поусону, который и удалил Моуринью. Уходя на трибуны, тренер случайно столкнулся с Джонсом.

    Учитывая, что Моуринью не вступал в конфликт с Джонсом, а также не критиковал действия арбитров после встречи, он может избежать дисквалификации.

    Источник: Daily Mail

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    25.09.2017 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44

      dak180990 25 сентября 2017, 13:16

      Не в Моуринском репертуаре

      0
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    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 25 сентября 2017, 12:03

      Я вообще, так и не понял, за что его выгнали?!

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