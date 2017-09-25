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    Цорк признался в любви Обамеянгу

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянга отметился хет-триком в домашнем матче шестого тура немецкой Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией». Это заставило спортивного директора клуба Михаэля Цорка признаться ему в любви.

    «Обамеянг полезен не только «Боруссии» и его болельщикам. Он приносит пользу и всему городу. Я его очень люблю.

    Возможно, иногда Обамеянг выбирает экстравагантную одежду, но на футбольном поле это профессионал до мозга костей.

    Я счастлив, что он остался в «Боруссии», – заявил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк.

    Матч шестого тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах завершился со счетом 6:1.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2017 07:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 сентября 2017, 14:02

      любовь зла))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > himik2-62 29 сентября 2017, 07:12

      голубая луна

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