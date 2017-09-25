Цорк признался в любви Обамеянгу

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянга отметился хет-триком в домашнем матче шестого тура немецкой Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией». Это заставило спортивного директора клуба Михаэля Цорка признаться ему в любви.

«Обамеянг полезен не только «Боруссии» и его болельщикам. Он приносит пользу и всему городу. Я его очень люблю.

Возможно, иногда Обамеянг выбирает экстравагантную одежду, но на футбольном поле это профессионал до мозга костей.

Я счастлив, что он остался в «Боруссии», – заявил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк.

Матч шестого тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах завершился со счетом 6:1.