Нигматуллин отказался от таблеток из-за боязни снова провалить допинг-тест

Вратарь «Амкара»​ Артур Нигматуллин предпочитает лечиться народными методами, а не пить таблетки. Голкипер принял такое решение после того, как в 2010 году его дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ, которые содержались в таблетках для похудения.

– Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?

– Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка – я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.

– Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?

– Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.

– Даже когда болеете?

– Лечусь народными методами.