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    Нигматуллин отказался от таблеток из-за боязни снова провалить допинг-тест

    Вратарь «Амкара»Артур Нигматуллин предпочитает лечиться народными методами, а не пить таблетки. Голкипер принял такое решение после того, как в 2010 году его дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ, которые содержались в таблетках для похудения.

    – Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?

    – Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка – я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.

    – Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?

    – Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.

    – Даже когда болеете?

    – Лечусь народными методами.

    Источник: Известия

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    25.09.2017 07:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 сентября 2017, 14:02

      Ага, огурцом лечится по рецепту доктора Попова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 сентября 2017, 09:50

      К Глушакову в баню ходит))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 25 сентября 2017, 09:19

      Интересно новость звучит))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 сентября 2017, 09:11

      Нагрузки нереальный, а таблетки пить нельзя (витамины, прочие натуральные добавки для спортсменов). Так и уходят из жизни в 40 лет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 сентября 2017, 08:46

      водочка и банька )

      6
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