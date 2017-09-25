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    Андреев: «Кокорин очень сильно провел первый тайм»

    Бывший советский нападающий Сергей Андреев​ оценил действия Александра Кокорина в матче 11-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:2. По его словам, по сравнению со своим коллегой из «Краснодара» Федором Смоловым, Кокорин выглядел предпочтительнее.

    – Перед матчем много сравнивали Смолова и Кокорина. Кто выглядел предпочтительнее в Краснодаре?

    – Кокорин очень сильно провел первый тайм.

    – А второй?

    – Тоже пытался. Но как только Полоза убрали, острота впереди куда-то пропала. Может быть, это был какой-то тактический план? Мне сложно судить.

    – А Смолов?

    – Федор даже в одиночку сражался. А во втором тайме после выхода Вандерсона стал чувствовать себя еще комфортнее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2017 06:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 сентября 2017, 15:17

      Андреев тоже был силен когда рядом были Воробьев и Никитин с Калитвинцевым.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 сентября 2017, 10:29

      Сегодня Кокорин сильнее Смолова. Второй пока не набрал свою лучшую форму.. Но оба сборной нужны конечно.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Jenea83 25 сентября 2017, 10:38

      Да кроме этих двоих на данный момент никого толком и не видать из напов.....

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 сентября 2017, 09:14

      Кокорин однозначно должен играть в сборной!

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Fan Loko mik 25 сентября 2017, 13:15

      усатый ща типа покажет ему какой он бос,а потом позовёт в целях воспитательной работы

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