Андреев: «Кокорин очень сильно провел первый тайм»

Андреев тоже был силен когда рядом были Воробьев и Никитин с Калитвинцевым.
Бывший советский нападающий Сергей Андреев оценил действия Александра Кокорина в матче 11-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:2. По его словам, по сравнению со своим коллегой из «Краснодара» Федором Смоловым, Кокорин выглядел предпочтительнее.
– Перед матчем много сравнивали Смолова и Кокорина. Кто выглядел предпочтительнее в Краснодаре?
– Кокорин очень сильно провел первый тайм.
– А второй?
– Тоже пытался. Но как только Полоза убрали, острота впереди куда-то пропала. Может быть, это был какой-то тактический план? Мне сложно судить.
– А Смолов?
– Федор даже в одиночку сражался. А во втором тайме после выхода Вандерсона стал чувствовать себя еще комфортнее.