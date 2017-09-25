Андреев: «Кокорин очень сильно провел первый тайм»

Бывший советский нападающий Сергей Андреев​ оценил действия Александра Кокорина в матче 11-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:2. По его словам, по сравнению со своим коллегой из «Краснодара» Федором Смоловым, Кокорин выглядел предпочтительнее.

– Перед матчем много сравнивали Смолова и Кокорина. Кто выглядел предпочтительнее в Краснодаре?

– Кокорин очень сильно провел первый тайм.

– А второй?

– Тоже пытался. Но как только Полоза убрали, острота впереди куда-то пропала. Может быть, это был какой-то тактический план? Мне сложно судить.

– А Смолов?

– Федор даже в одиночку сражался. А во втором тайме после выхода Вандерсона стал чувствовать себя еще комфортнее.