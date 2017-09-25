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    Бензема стал участником дорожной аварии

    Нападающий «Реала» Карим Бензема угодил в очередную неприятную историю. Француз стал участником дорожной аварии в Мадриде. Форвард управлял своим Audi RS6, когда в его автомобиль въехал сзади Nissan Note. Водители не пострадали, следов алкоголя в крови у них не обнаружено.

    Ранее Бензема уже бывал в подобной ситуации. В начале текущего года на карибском острове Реюньон он попал в аналогичную аварию. В 2013-м он был задержан полицией за вождение без прав. А в 2009 году, после перехода в «Реал» из «Лиона», он врезался в заграждение в Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида.

    Источник: Football Espana

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    25.09.2017 06:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES 25 сентября 2017, 14:32

      Продам! Не бит не крашен ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 25 сентября 2017, 11:20

      да ему то что, одной больше одной меньше)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 25 сентября 2017, 10:54

      новую машину дадут бесплатно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 сентября 2017, 08:03

      Бензема, продай машинку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 25 сентября 2017, 07:59

      Это был болела Барселоны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 25 сентября 2017, 07:55

      Надо ездить с водителем !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 сентября 2017, 07:24

      Оперативно вы работает)

      0
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