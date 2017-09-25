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    Бубнов: «Такими темпами интрига в РФПЛ умрет еще до зимней паузы»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 11-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». По словам Бубнова, петербургский клуб полностью переиграл в этой встрече хозяев поля.

    «Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счет этого удалось отсечь от остальной команды Федора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забивал и со «стандартов», и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счету, спокойно доведя дело до конца.

    Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше. Плюс вышел тот состав, который был максимально готов к выполнению поставленных задач. Стоит отметить и ротацию – линия обороны обновилась практически полностью и смотрелась надежно от начала до конца. Выделил бы также Полоза и Кузяева, которые контролировали фланги.

    Честно говоря, не ожидал, что на фоне столь тяжелого графика «Зенит» будет выглядеть именно так. Особенно это касается первого тайма, в котором «Краснодару» ничего не удавалось. Не могу сказать, что петербуржцы выбили «быков» из чемпионской гонки. Эта победа показала высочайший потенциал «Зенита» и то, что он способен прибавлять по ходу дистанции.

    Такими темпами интрига в чемпионате умрет еще до зимней паузы. Не исключаю, что в весенней части сезона вопрос о победителе будет уже снят. «Краснодар» же пока не способен всерьез вмешаться в борьбу за титул. Более реалистичной задачей для «быков» выглядит попадание в тройку и путевка в Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.09.2017 01:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 сентября 2017, 18:19

      Сарсания и Фурс вернулись на свои места и начали работать, все сразу наладилось. А скупка игроков еще ничего не гарантирует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 сентября 2017, 13:19

      бубен не пиши не твоё

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 сентября 2017, 12:36

      Эта победа показала, что повальная скупка газпромом сильных российских игроков противоречит спортивным принципам. Игроки-то сплошь пришлые и были ведущими в своих командах. Бубен опять всё попутал. Это - не интрига, а мародерство.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +54

      psheva84 > serppion 25 сентября 2017, 12:53

      Опять у тебя газпром рулит!!! Сколько можно этих разговоров про газ и т.п. Зенит- это состоявшийся бизнес- проект, нравится тебе это или нет!!! Прежде чем что-то писать, подумай сперва своей головой, а если мозгов нет, хотя бы погугли, живем в 21-м веке в конце концов!!! Вот как-то так!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +358

      Финт > serppion 26 сентября 2017, 00:59

      Посмотри на Баварию,она у своих конкурентов в Бундеслиги тоже всех скупает,даже у прямых Боррусия таже.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > psheva84 26 сентября 2017, 12:29

      Первое.
      Спартака (бюджет 120 млн), по праву являющемуся самой народной и посещаемой командой, считают дорогой игрушкой Федуна. Содержание клуба стоит очень-очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как «Реал» или «Барселона», доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% – различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% – это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю. Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Леонид Федун совершает подвиг, содержа команду.
      С чего бы Зенит (бюджет которого 185 млн зеленых, в полтора раза больший спартаковского) вдруг стал самодостаточным, прибыльным проектом?! Зенит явно не в равных условиях. Учись считать!
      Второе.
      Мне очень симпатичны питерцы, ленинградцы, всегда отличающиеся высокой культурой общения. И ровно столько презираю и считаю быдлом оголтелых бомжей, сомневающихся в отсутствии мозгов у собеседника.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 сентября 2017, 11:36

      Зенит сам себе еще приподнесет сюрпризиков.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 09:42

      Манчини переиграл Шалимова....
      -------------------------
      Было бы кого!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > paracetamol 25 сентября 2017, 09:52

      Кардинал и галантерейщик - это сила!!! (с)))))))

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 сентября 2017, 08:21

      не умеет Зенит интригу убивать... весной качели всегда идут...

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Аид666 25 сентября 2017, 09:42

      Интрига будет всегда. Например, вылетит Шпердяк или не вылетит.

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 сентября 2017, 07:38

      Очень грамотный комментарий. Интересно кто его Бубену написал?

      2
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 25 сентября 2017, 07:01

      К сожалению(

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 сентября 2017, 04:19

      интрига пропала после скупки игроков

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 01:16

      Если это призойдет, то сильно ударит по Зениту.В нашем чемпионате нет настоящей конкуренции, это разлагает футбол,из-за этого плохо играем в Европе, Америку не открываю же....

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