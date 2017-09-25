Бубнов: «Такими темпами интрига в РФПЛ умрет еще до зимней паузы»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 11-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». По словам Бубнова, петербургский клуб полностью переиграл в этой встрече хозяев поля.

«Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счет этого удалось отсечь от остальной команды Федора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забивал и со «стандартов», и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счету, спокойно доведя дело до конца.

Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше. Плюс вышел тот состав, который был максимально готов к выполнению поставленных задач. Стоит отметить и ротацию – линия обороны обновилась практически полностью и смотрелась надежно от начала до конца. Выделил бы также Полоза и Кузяева, которые контролировали фланги.

Честно говоря, не ожидал, что на фоне столь тяжелого графика «Зенит» будет выглядеть именно так. Особенно это касается первого тайма, в котором «Краснодару» ничего не удавалось. Не могу сказать, что петербуржцы выбили «быков» из чемпионской гонки. Эта победа показала высочайший потенциал «Зенита» и то, что он способен прибавлять по ходу дистанции.

Такими темпами интрига в чемпионате умрет еще до зимней паузы. Не исключаю, что в весенней части сезона вопрос о победителе будет уже снят. «Краснодар» же пока не способен всерьез вмешаться в борьбу за титул. Более реалистичной задачей для «быков» выглядит попадание в тройку и путевка в Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.