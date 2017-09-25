Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за их дела с «Уфой» и Тулой»

Футбольный бог наказывает! Сам то понял что сказал?
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что «Спартак» заслуживает тех результатов, что имеет на данный момент.
Напомним, что после 11 туров красно-белые занимают седьмую позицию в турнирной таблице РФПЛ.
«Вы понимаете, что есть понятия футбольные, или вы думали, что их нет? Есть футбольный бог, который наказывает, вот он наказывает сейчас «Спартак» за их дела. Как они с «Уфой» поступили, как с Тулой поступили.
Думайте, чем заниматься. Надо играть в футбол. Теперь их и наказывает футбольный боженька. Ничего удивительного я вам не сказал», – заявил Канчельскис.