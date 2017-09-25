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    Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за их дела с «Уфой» и Тулой»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что «Спартак» заслуживает тех результатов, что имеет на данный момент.

    Напомним, что после 11 туров красно-белые занимают седьмую позицию в турнирной таблице РФПЛ.

    «Вы понимаете, что есть понятия футбольные, или вы думали, что их нет? Есть футбольный бог, который наказывает, вот он наказывает сейчас «Спартак» за их дела. Как они с «Уфой» поступили, как с Тулой поступили.

    Думайте, чем заниматься. Надо играть в футбол. Теперь их и наказывает футбольный боженька. Ничего удивительного я вам не сказал», – заявил Канчельскис.

    Источник: Euro-football.ru

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    25.09.2017 00:27
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 сентября 2017, 12:54

      Футбольный бог наказывает! Сам то понял что сказал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 25 сентября 2017, 12:21

      Самые ярые праведники выходят из бывших отпетых проституток. Почитал Андрюшу - по всему выходит, права народная мудрость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 25 сентября 2017, 10:48

      Он был,а не стал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 10:38

      Больной на голову совсем стал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Ali77 25 сентября 2017, 09:43

      Надеюсь, его таблетка скоро отпустит

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 25 сентября 2017, 09:40

      Взял обвинил, как ВАДА Россию.
      Спасибо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 09:36

      А еще с Тосной и Анжой им судьи подмогли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 25 сентября 2017, 09:32

      Все горазды заниматься наговорами и доносами. Эти вещи доказать надо, а если нет, то за слова свои отвечать. Для меня прискорбно одно - у Спартака слаженной игры на данный момент нет. Тренер должен этот вопрос решать!

      0
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      Рейтинг: +8025

      nik55 25 сентября 2017, 08:58

      Канчельскис----ты дурак ? а у Зенита бога нет?

      2
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      Рейтинг: +817

      diktatop > nik55 25 сентября 2017, 09:07

      у них газпром

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 сентября 2017, 08:17

      сказочный долб...б

      0
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