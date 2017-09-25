Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за их дела с «Уфой» и Тулой»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что «Спартак» заслуживает тех результатов, что имеет на данный момент.

Напомним, что после 11 туров красно-белые занимают седьмую позицию в турнирной таблице РФПЛ.

«Вы понимаете, что есть понятия футбольные, или вы думали, что их нет? Есть футбольный бог, который наказывает, вот он наказывает сейчас «Спартак» за их дела. Как они с «Уфой» поступили, как с Тулой поступили.

Думайте, чем заниматься. Надо играть в футбол. Теперь их и наказывает футбольный боженька. Ничего удивительного я вам не сказал», – заявил Канчельскис.