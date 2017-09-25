Антон Миранчук: «У «Локомотива» есть характер»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Напомним, что железнодорожники вырвали три очка у соперника благодаря голу нападающего Эдера в самой концовке встречи.

– После «Крыльев» у нас остались силы. Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол.

– Предполагали, что во втором тайме игра так поменяется?

– Приятно, что мы прервали неудачную серию. «Локомотив» давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?

– У «Локомотива» есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.