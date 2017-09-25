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    Антон Миранчук: «У «Локомотива» есть характер»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Напомним, что железнодорожники вырвали три очка у соперника благодаря голу нападающего Эдера в самой концовке встречи.

    – После «Крыльев» у нас остались силы. Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол.

    – Предполагали, что во втором тайме игра так поменяется?

    – Приятно, что мы прервали неудачную серию. «Локомотив» давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

    – Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?

    – У «Локомотива» есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.09.2017 00:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 сентября 2017, 08:30

      Интересное выражение "вырвали три очка", это что? И у кого? И откуда у Ростова ТРИ ОЧКА?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 00:21

      Ну вот видишь,Антоха,жизнь то налаживается, а вы в Казань бежать хотели. Всё у вас с Лехой будет хорошо.Палычу спасибо не забудь сказать.Удачи!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 сентября 2017, 00:08

      То что не остановились в концовке- большие молодцы !

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