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    Ерохин: «Как показали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать преимущество в два мяча»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал итог матча 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0), в котором футболист отметился забитым мячом.

    На данный момент петербургский клуб возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея четырехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    «Самое главное, что победили, заработали важные три очка в борьбе с прямыми конкурентами. То, что повели в счете после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать это. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты», – сказал Ерохин.

    «Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.09.2017 22:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD 25 сентября 2017, 18:26

      Однако Шурик дипломат

      3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 сентября 2017, 09:23

      Это точно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 сентября 2017, 09:06

      Зря Ерохин дергает Кота за усы..........ой зря......

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 23:59

      Молодец Ерохин, молодец, только ты ещё не мочил их словесно,остальные уже слили на них всё говно. Вот и ты успел,на флажке, но успел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 24 сентября 2017, 23:13

      тонкий намек на мясо)))

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 24 сентября 2017, 23:03

      зачёт))

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      Ответить
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 24 сентября 2017, 22:54

      Посмотрим что он будет пиздеть когда КБ им полную авоську впихнут

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      Рейтинг: +664

      Небесная > PavelSKASPB 24 сентября 2017, 23:03

      в следующей жизни? вот не смеши, ей-богу

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      Рейтинг: +157

      ADmira1 24 сентября 2017, 22:43

      Вижу пожар в Москве.

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