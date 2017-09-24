Ерохин: «Как показали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать преимущество в два мяча»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал итог матча 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0), в котором футболист отметился забитым мячом.

На данный момент петербургский клуб возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея четырехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

«Самое главное, что победили, заработали важные три очка в борьбе с прямыми конкурентами. То, что повели в счете после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать это. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты», – сказал Ерохин.

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