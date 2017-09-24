Шалимов: «Чуть ли не семь из десяти голов «Краснодар» пропустил со стандартов. Над этим надо думать»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) поделился мнением о проблемах краснодарского клуба.

На данный момент «быки» расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Что касается пропущенных голов со стандартов, то над этим надо думать. Чуть ли не семь из десяти голов пропустили со стандартов. Надо продолжать работать, это надо поправлять. Если эту вещь поправим, у нас все будет намного надежнее», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».