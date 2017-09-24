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    Шалимов: «Чуть ли не семь из десяти голов «Краснодар» пропустил со стандартов. Над этим надо думать»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) поделился мнением о проблемах краснодарского клуба.

    На данный момент «быки» расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Что касается пропущенных голов со стандартов, то над этим надо думать. Чуть ли не семь из десяти голов пропустили со стандартов. Надо продолжать работать, это надо поправлять. Если эту вещь поправим, у нас все будет намного надежнее», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 21:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 сентября 2017, 04:56

      Это только сейчас понимание пришло? Этак в Эстонию надо ехать тренировать.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 00:14

      И.Шалимов- один из самых перспективных тренеров. Маленькая газовая котельная уступила концерну ГАЗПРОМ и вы сразу такие горячие выводы делаете.Вспомните какой Краснодар был, икакой он сейчас.Вместе надо держаться, если медалей хотите..

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 23:56

      Пока не сказали он и знать не знал. Тренеришка...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 сентября 2017, 23:42

      епать!и кто должен думать?

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 сентября 2017, 23:16

      Давно менять его надо,ещё после вылеты от сраной дворовой команды Звезды!!!Нужен тренер из Европы,у нас одни забулдыги!!!Пусть это будет конечно не топ тренер,но все же с характером и хорошей команды!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 сентября 2017, 22:09

      Краснодар заманивайте к себе Карреру,один хер его "великие игроки-великой команды" сливают

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > 3a zenit 24 сентября 2017, 23:43

      не дай бог.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 сентября 2017, 22:07

      Чё думать? Защита капитально лажает.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 сентября 2017, 21:57

      Да че тут думать? Чемодан-вокзал. Засиделся ты в тренерах. Не понимаю Галицкого - игроки хорошие, денег как говна, а тренером держит бездарного физрука.

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:57

      Гнать тебя надо, игры нет из ЛЕ вылетел...

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