Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Жду от Дзюбы и Кокорина большего»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0) прокомментировал игру нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    В данной встрече оба форварда провели на поле всю игру и не отметились результативными действиями.

    «Я доволен тем, как они играли, но все еще жду от них большего. Они на это способны», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 25 сентября 2017, 12:13

      Дзюба в Спартаке кочевал по арендам, неужели вы думаете, что он заиграет в Зените? :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 25 сентября 2017, 09:35

      Дзюба тяжеловат и медленный, для напа это совсем не подходит.. ну Кокорин просто отличная физическая форма , везде успевает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > portero 25 сентября 2017, 09:46

      Дзюба таргентмэн, если сбросит вес, улучшит скорость, но потеряет в силовой борьбе. Ему скорее в принятии решений и в технике паса/дриблинга нужно улучшать игру, тогда был бы довольно хороший игрок, типа Петера Крауча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 25 сентября 2017, 01:58

      Похоже я совсем перестал разбираться в современном футболе ибо дубовая техника Дзюбы, мне абсолютно не понятна: постоянные падения при любом контакте (хотя от этой глыбы игроки должны, по всем законам физики, отскакивать), тыканье мяча носком ноги, не точные передачи, отсутствие хоть какого-то дриблинга (хотя в одном моменте, корявое топтание неожиданно чуть не привело к голу). Чёрт, я не понимаю этой техники супер напа!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 25 сентября 2017, 01:13

      Дзюба запросто может ещё улучшиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 сентября 2017, 00:29

      Чтобы ждать от Кокорина большего, надо Дзюбу, как показывает практика, держать на скамейке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 00:24

      Роберто,дорогой,от этих если ждать, то долго...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 24 сентября 2017, 23:22

      Дзюба сегодня чуть лучше выглядел по сравнению с предыдущими матчами, хотя этого ой как мало при такой тактике игры нынешнего ЗЕНИТА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 24 сентября 2017, 22:18

      Хотелось бы большего от Дзюбы. Кокорин-умница!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 24 сентября 2017, 22:12

      Сегодня молодцы оба, напрягали, старались, ну а голы ещё будут.
      А требовательность тренера всегда на пользу........

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > dyema 24 сентября 2017, 22:13

      не согласен с тобой,Дзюба сегодня отыграл средне,может лучше.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 3a zenit 24 сентября 2017, 22:17

      Пропала вальяжность, появилась жадность до участия в игре!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > 3a zenit 24 сентября 2017, 22:24

      Я и не говорю, что не может, даже должен, но картины не портил.
      Ну а обводки и точные пасы не его фишка........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > dyema 24 сентября 2017, 22:30

      я бы его на балет отправил...заколебал падать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 сентября 2017, 22:11

      если кокоша не потухнет весной...шанс этого 97%

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11