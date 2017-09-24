Манчини: «Жду от Дзюбы и Кокорина большего»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0) прокомментировал игру нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

В данной встрече оба форварда провели на поле всю игру и не отметились результативными действиями.

«Я доволен тем, как они играли, но все еще жду от них большего. Они на это способны», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

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