РФПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» и на четыре очка оторвался от второго места

В матче 11-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях одержал победу над «Краснодаром» – 2:0. Авторами голов стали Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Таким образом, петербургский клуб набрал 27 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Краснодар» – третий.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 30; 0:2 – Полоз, 36.

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 76), Подберезкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Дзюба, Полоз (Паредес, 69).

Предупреждения: Перейра, 45+2 – Краневиттер, 63.

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