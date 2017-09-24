РФПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» и на четыре очка оторвался от второго места

Молодец!
В матче 11-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях одержал победу над «Краснодаром» – 2:0. Авторами голов стали Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Таким образом, петербургский клуб набрал 27 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Краснодар» – третий.
Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ерохин, 30; 0:2 – Полоз, 36.
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 76), Подберезкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Дзюба, Полоз (Паредес, 69).
Предупреждения: Перейра, 45+2 – Краневиттер, 63.