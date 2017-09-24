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    РФПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» и на четыре очка оторвался от второго места

    В матче 11-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях одержал победу над «Краснодаром» – 2:0. Авторами голов стали Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

    Таким образом, петербургский клуб набрал 27 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Краснодар» – третий.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ерохин, 30; 0:2 – Полоз, 36.

    «Краснодар»: Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 76), Подберезкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Дзюба, Полоз (Паредес, 69).

    Предупреждения: Перейра, 45+2 – Краневиттер, 63.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 20:52
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 сентября 2017, 05:05

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 24 сентября 2017, 22:09

      На «Зенит» смотреть понравилось сегодня. Дзюба вообще никакущий. На одно полезное действие по пять ошибок, скорость вообще нулевая...

      -2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 сентября 2017, 22:05

      С победой,Зенит! С каждым матчем защита становится сыгранней и крепче!Лунёв показывает отличную игру, достойную вратаря сборной Росии! И наш вратарь должен быть заменой Акинфееву!

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 24 сентября 2017, 21:56

      Лучший игрок матча по моему мнению именно Лунев, по моему мнению будущий голкипер сбороной, хорош малой, просто молодец

      1
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > Football06 24 сентября 2017, 23:45

      Да да !!! Если бы стоял Ладыгин точно 3 банки получили, а Так Андрюха молодчик все что шло все тащил

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:52

      Зенит - грамотно выстроенная команда, которая знает, чего хочет. Когда нужно - атакует, когда надо - обороняется.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 сентября 2017, 21:43

      Зенит по полю бегал, а Краснодар ходил...Вот и результат...

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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > Докторо123 25 сентября 2017, 00:14

      Подождите! Скоро скажут что быки игру продали)))))

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > дед Щукарь 25 сентября 2017, 10:50

      Нет, , просто Зенит был быстрее...

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 сентября 2017, 21:38

      С победой всех

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 24 сентября 2017, 21:37

      Краснодар крепись=) на очереди Реал С ) думаю наша поддержка поможет Зениту с испанцами на сайте осталось 72 билета в продаже !!!! ВПЕРЕД ЗЕНИТ ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 сентября 2017, 21:36

      Зенит с победой!!! Надеюсь в этом чемпионате своего не упустят, пора возвращать чемпионский титул в город-на-неве!

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 24 сентября 2017, 21:28

      Если Краснодар, мягко говоря, так ПАЛ дома от Зенита, то что-то подсказывает, что Питерцы в итоге станут чемпионами!

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