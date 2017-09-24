Эдер: «Локомотив» заслужил победу над «Ростовом». Рад, что удалось помочь команде»

не бегал и не отбирал... но гол забил. Забудем матч, результат запомним
Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором московский клуб одержал победу над «Ростовом» (1:0).
В данной встрече форвард провел на поле всю игру и отметился дебютным забитым мячом.
– Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.
– Какие указания Семин дал вам перед выходом на замену?
– Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.