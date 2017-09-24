Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эдер: «Локомотив» заслужил победу над «Ростовом». Рад, что удалось помочь команде»

    Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором московский клуб одержал победу над «Ростовом» (1:0).

    В данной встрече форвард провел на поле всю игру и отметился дебютным забитым мячом.

    – Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.

    – Какие указания Семин дал вам перед выходом на замену?

    – Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 25 сентября 2017, 09:42

      не бегал и не отбирал... но гол забил. Забудем матч, результат запомним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 01:04

      МОЛОДЕЦ! КАК ГОВОРИТ ВАНЯ УРГАНТ: РАБОТАЕМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 сентября 2017, 00:07

      Плохой результат для Ростова..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Arti Rabbit 24 сентября 2017, 21:53

      "В данной встрече форвард провел на поле всю игру и отметился дебютным забитым мячом" - Эдер вышел на замену во втором тайме. Что за дилетанты публикуют новости? Постоянные ляпы.
      Всех болельщиков Локо с победой!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Arti Rabbit 25 сентября 2017, 04:45

      согласен сразу в глаза бросилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 24 сентября 2017, 21:00

      Продолжай в том же духе!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Fan Loko mik 24 сентября 2017, 23:41

      И по чаще

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11