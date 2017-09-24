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    Смолов, Кокорин и Дзюба начнут матч «Краснодар» – «Зенит» с первых минут

    Известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 11-го тура чемпионата России.

    «Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Дзюба, Полоз.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Twitter

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    24.09.2017 17:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 сентября 2017, 22:11

      Дзюба просто дерево в моменте с выходом 1 на 1.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2017, 19:44

      Бывшие игроки Ростова зажигают!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2017, 19:11

      это опыты или эксперименты манчини каждый новый матч новый состав на игру

      0
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      Рейтинг: +13

      Freezbie.com 24 сентября 2017, 19:08

      Радует такое нападение в Зените, безбашанное трио в нападении - ПОЛОЗ, ДЗЮБА, КОКОРИН. Смолов, удачи тебе, надеюсь больше без травм!!!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 18:57

      Странная ротация состава,такое ощущение,что Манчини столкнулся с теми же проблемами,что и Луческу.Клуб живёт по своим понятиям,их не обойти

      0
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      Рейтинг: +17

      ибикус 24 сентября 2017, 18:46

      Любая из указанных команд может как выиграть, так и проиграть. По силе примерно равны. Поэтому говорить наперед, что кто то кого то переиграет, да еще " по всем статьям ", бессмысленно.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 сентября 2017, 18:45

      Манчини решил поберечь Паредеса, Дриуси, Нобоа и Ригони не Четверг, а Дзюба должен помнить что нужно на разбрасываться шансами показать себя

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 сентября 2017, 18:44

      Только победа!!!

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 24 сентября 2017, 18:28

      Краснодар силён, но максимум ничья.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 сентября 2017, 18:20

      уверен в победе Зенита и думаю Дзюба забьёт.

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