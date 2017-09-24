Смолов, Кокорин и Дзюба начнут матч «Краснодар» – «Зенит» с первых минут

Дзюба просто дерево в моменте с выходом 1 на 1.
Известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 11-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Дзюба, Полоз.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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