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    «МЮ» будет искать болельщиков, которые пели про пенис Лукаку

    «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о поведении болельщиков на выездном матче 6-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:0). Клуб обратился к зрителям гостевой трибуны, певших по ходу матча «О, Ромелу Лукаку, наш забивной бельгийский гений с 24-дюймовым пенисом».

    «Клуб сотрудничает с полицией по этому вопросу и запросил у «Саутгемптона» записи с камер видеонаблюдения. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто проигнорировал просьбу игрока не исполнять данную песню», – говорится в сообщении.

    Гол Лукаку в матче на «Сент-Мэрис» стал решающим.

    Всего на счету 24-летнего форварда восемь голов и одна результативная передача в восьми играх всех турниров за команду Жозе Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.09.2017 13:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +412

      Eds 25 сентября 2017, 18:23

      Зарядить им эти 24 дюйма в одно место на память...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2017, 15:51

      бомбардир мог бы и не втыкать эту новость что он этим хочет тут добиться

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > soccerfanivan 24 сентября 2017, 16:05

      я как понял одним словом ЖЕЛТУХОЙ занимается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 15:41

      Это становится МЕМИЩЕМ

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 24 сентября 2017, 15:33

      дауны и те и те

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      eriquexruots 24 сентября 2017, 14:28

      На Guardian писали, что это позиционируют как расизм... Якобы, это обидный стереотип о чёрных людях. Вот серьёзно, Лукаку, ты искал причину устроить кипиш или что?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 сентября 2017, 14:20

      Я не понял, в чём смысл поиска певцов при помощи полиции? Найдут певцов, и что с этого? Уголовщины тут никакой нет. Если Лукаку считает, что задеты его честь и достоинство (особенно второе!), то он может подать иск к обидчикам с требованием к ним их ложные измышления опровергнуть... Но для этого ему придётся обосновать в исковом заявлении, чем задеты его честь и достоинство? Указали слишком маленький размер его пениса или слишком большой? Потребуется судебная экспертиза... О размерах его пениса в спокойном состоянии и при эрекции... Как юристу с более, чем 30-летним опытом, мне этот процесс, конечно, был бы безумно интересен, ибо ни о чём подобном мне слышать просто не приходилось... Но вот поиск певцов при помощи полиции? Это чересчур оригинально.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DeStar 24 сентября 2017, 14:38

      Вы глубоко заблуждаетесь. В Англии - прецедентное право, там много всяких заморочек и обсуждать их на сайте не будем. У нас же любой подобный запрет по закону невозможен. Продажа билетов на матч - публичная сделка! Далее - читайте и изучайте ГК РФ!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > soccerfanivan 24 сентября 2017, 15:08

      В упор не вижу никакого расизма! У негров иная физиология? Нет. Некультурно распевать такие песни? Да. Так некультурно и украшать своё тело эстетикой дикарей: пирсингом и татуировками! С ними со всеми что делать будем? Казним? Или отправим на каторгу? Или всё-таки не будем насильственно вмешиваться в чужой культурный или бескультурный уровень?

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > cska-62 24 сентября 2017, 15:45

      Эти акыны ему такую рекламу делают, а он их полицией...!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DeStar 24 сентября 2017, 18:58

      Полиция содержится за счёт налогоплательщиков. Это не частная лавочка, которая может принимать заказы от футбольных клубов! :-))) В той же Великобритании политик уходит в политическое небытие лишь за один оплаченный кем-то его завтрак! Тут же расходы куда круче... И у меня есть предположение, что полицию сюда притянули за уши, обосновывая всё это дело "борьбой с расизмом"... :-)))

      Ответом Европе от России могла бы быть фраза: "Каждый сходит с ума по-своему!".

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      Рейтинг: +833

      Sola > soccerfanivan 25 сентября 2017, 05:54

      Адекватное мнение. Наконец-то.

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      Рейтинг: +16

      Плюня 24 сентября 2017, 13:57

      и что пели))))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Плюня 24 сентября 2017, 15:56

      в траве сидел кузнечик совсем как огуречик

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 сентября 2017, 13:49

      А в чем криминал, не пойму? Ну найдут и че дальше? Изза чего кипишь? Лукаку обиделся - у него на самом деле больше?))

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 24 сентября 2017, 13:45

      Благодаря этому заявлению от МЮ весь мир узнает о том пенисе.
      Медвежья услуга своему игроку...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 сентября 2017, 13:45

      Педики у них в почете, а песни про болт под запретом! Наверно найдут и расстреляют )))

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