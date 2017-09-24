«МЮ» будет искать болельщиков, которые пели про пенис Лукаку

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о поведении болельщиков на выездном матче 6-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:0). Клуб обратился к зрителям гостевой трибуны, певших по ходу матча «О, Ромелу Лукаку, наш забивной бельгийский гений с 24-дюймовым пенисом».

«Клуб сотрудничает с полицией по этому вопросу и запросил у «Саутгемптона» записи с камер видеонаблюдения. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто проигнорировал просьбу игрока не исполнять данную песню», – говорится в сообщении.

Гол Лукаку в матче на «Сент-Мэрис» стал решающим.

Всего на счету 24-летнего форварда восемь голов и одна результативная передача в восьми играх всех турниров за команду Жозе Моуринью.