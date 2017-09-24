Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Уход Гиббса ударил по «Арсеналу» сильнее, чем трансфер Окслэда-Чэмберлена»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем 6-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» поделился мнением о защитнике соперника Киране Гиббсе. До 30-го августа англичанин был игроком «канониров».

    «В идеале хочется от игроков стабильности и преданности на протяжении долгих лет. В целом, уход Гиббса ударил по нам сильнее, чем трансфер Окслэда-Чэмберлена (в «Ливерпуль» за 34 миллиона фунтов – прим. «Бомбардира»). Ведь Гиббс был в системе клуба с 10-ти лет.

    Он пришел в команду как левый полузащитник. Я сделал из него защитника, потому что заметил в нем интеллект и скорость, необходимые для этой позиции», – сказал француз.

    Матч «Арсенал» – «Вест Бромвич» состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 сентября 2017, 19:06

      твой уход сразу все изменит в самую лучшую сторону месье Арсен!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Tigerss 26 сентября 2017, 21:43

      и зачем писать не по теме на этой ветке?может ты идиот!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 сентября 2017, 14:17

      они же безтолковые... Гиббс, Чемберлен, Уолкотт, Уилшер... осталось еще одного тупореза продать и все...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 сентября 2017, 13:38

      Поздно голову пеплом посыпать . Да и вообще скоро в Арсенал никто не захочет переходить .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 13:14

      Нужно было не отпускать если он так важен и давно в клубе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Tigerss 24 сентября 2017, 17:37

      Я и Арсен Венгер вообще то про Гиббса говорили.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11