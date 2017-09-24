Венгер: «Уход Гиббса ударил по «Арсеналу» сильнее, чем трансфер Окслэда-Чэмберлена»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем 6-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» поделился мнением о защитнике соперника Киране Гиббсе. До 30-го августа англичанин был игроком «канониров».

«В идеале хочется от игроков стабильности и преданности на протяжении долгих лет. В целом, уход Гиббса ударил по нам сильнее, чем трансфер Окслэда-Чэмберлена (в «Ливерпуль» за 34 миллиона фунтов – прим. «Бомбардира»). Ведь Гиббс был в системе клуба с 10-ти лет.

Он пришел в команду как левый полузащитник. Я сделал из него защитника, потому что заметил в нем интеллект и скорость, необходимые для этой позиции», – сказал француз.

Матч «Арсенал» – «Вест Бромвич» состоится завтра в 22:00 по московскому времени.