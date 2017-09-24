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    Карасев будет работать на матче «Бешикташ» – «РБ Лейпциг»

    Встречу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ»«РБ Лейпциг» рассудит бригада Сергея Карасева. О назначении россиян на матч сообщила пресс-служба УЕФА.

    Ассистентами назначены Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертый арбитр – Максим Гаврилин.

    Матч состоится 26-го сентября.

    Сергей Карасев в сезоне-2017/18:

    Хайдук – Эвертон – 1:1 (1:0); 3 желтых карточки, 1 пенальти

    Чехия – Германия – 1:2 (0:1); 4 желтых карточки

    Источник: УЕФА

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    24.09.2017 12:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 сентября 2017, 13:30

      Лишь бы не накосячил от полноты чувств.Удачи!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 сентября 2017, 13:26

      На мой взгляд Карасев лучший наш судья последних лет , не удивительно , что ему доверяют работать на таких матчах как Бешикташ -РБ.

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