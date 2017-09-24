Карасев будет работать на матче «Бешикташ» – «РБ Лейпциг»

Лишь бы не накосячил от полноты чувств.Удачи!
Встречу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» – «РБ Лейпциг» рассудит бригада Сергея Карасева. О назначении россиян на матч сообщила пресс-служба УЕФА.
Ассистентами назначены Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертый арбитр – Максим Гаврилин.
Матч состоится 26-го сентября.
Сергей Карасев в сезоне-2017/18:
Хайдук – Эвертон – 1:1 (1:0); 3 желтых карточки, 1 пенальти
Чехия – Германия – 1:2 (0:1); 4 желтых карточки