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    Жиру может перейти в «Эвертон» за 40 миллионов

    «Эвертон» рассчитывает заполучить форварда «Арсенала» Оливье Жиру. Как сообщается, «ириски» готовы под этот трансфер выделить 40 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист должен потенциально быть заинтересован в данном переходе, так как в «Арсенале» не имеет твердого места в основном составе. Рыночная стоимость француза оценивается в 22 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.09.2017 10:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 сентября 2017, 14:20

      он скорее обратно в Монпелье вернется, чем перейдет к соперникам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 24 сентября 2017, 12:37

      за такие копейки?

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 24 сентября 2017, 11:16

      Сколько??? Да они больны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 24 сентября 2017, 11:08

      Озил в МЮ, Жиру в Эвертон-кто останется

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