Жиру может перейти в «Эвертон» за 40 миллионов

«Эвертон» рассчитывает заполучить форварда «Арсенала» Оливье Жиру. Как сообщается, «ириски» готовы под этот трансфер выделить 40 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист должен потенциально быть заинтересован в данном переходе, так как в «Арсенале» не имеет твердого места в основном составе. Рыночная стоимость француза оценивается в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых забил один гол.