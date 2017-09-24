Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Озил решил покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не намерен продлевать контракт с командой. Как сообщается, футболист решил покинуть команду и перейти в «Манчестер Юнайтед». Нынешний контракт немца истекает летом 2018 года. Агент Озила уже рассматривает перспективность переезда своего клиента в Манчестер. Ранее сообщалось, что Озил хотел получить от «канониров» соглашение, по которому его зарплата в неделю составляла бы 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2017, 15:24

      Нынешний Озил такое себе усиление для МЮ... даже бесплатное...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 24 сентября 2017, 10:51

      С чего вдруг все стали хотеть в МЮ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый > DeMoN-MUFC 24 сентября 2017, 12:24

      растем

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11