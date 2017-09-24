Источник: Озил решил покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не намерен продлевать контракт с командой. Как сообщается, футболист решил покинуть команду и перейти в «Манчестер Юнайтед». Нынешний контракт немца истекает летом 2018 года. Агент Озила уже рассматривает перспективность переезда своего клиента в Манчестер. Ранее сообщалось, что Озил хотел получить от «канониров» соглашение, по которому его зарплата в неделю составляла бы 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.